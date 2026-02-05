Ανατροπή στην υπόθεση εξαφάνισης της Λόρα: «Είχε χαρτί υπογεγραμμένο από την μαμά της», λέει συνεπιβάτης της στο αεροπλάνο

Άγνωστη παραμένει η τύχη της 16χρονης Λόρα, η οποία αγνοείται εδώ και σχεδόν έναν μήνα. Η εξαφάνισή της δηλώθηκε στην Πάτρα, απ’ όπου η ανήλικη έφυγε με ταξί, μετέβη στην Αθήνα και στη συνέχεια ταξίδεψε αεροπορικώς προς τη Γερμανία, χώρα καταγωγής της.

Οι εξελίξεις στην υπόθεση είναι συνεχείς, καθώς νέα στοιχεία έρχονται στο φως με στόχο τον εντοπισμό της.

Σύμφωνα με τις αρχές, η ανήλικη φαίνεται πως εφάρμοσε ένα ιδιαίτερα καλά οργανωμένο σχέδιο διαφυγής. Μαρτυρίες και δεδομένα από την έρευνα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πιθανότατα είχε τη συνδρομή τρίτων για να αποχωρήσει από το Ρίο Πατρών, όπου διέμενε με την οικογένειά της.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη Λόρα στην Αθήνα μετά την εξαφάνισή της, ενώ από εκεί φέρεται να αναχώρησε άμεσα για τη Γερμανία, που φαίνεται να ήταν ο αρχικός της προορισμός.

Οι έρευνες των αρχών επικεντρώθηκαν τόσο στο Ρίο όσο και στην περιοχή του Ζωγράφου, ενώ δημοσιογραφική ομάδα του Live News μετέβη στη Φρανκφούρτη και το Αμβούργο.

Εκεί, δημοσιογράφοι επισκέφθηκαν τη γειτονιά όπου μεγάλωσε η Λόρα και μίλησαν με γείτονες και φίλους της, στην προσπάθεια συλλογής πληροφοριών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό της.

Υπενθυμίζεται ότι στις 8 Ιανουαρίου η 16χρονη, αφού έφτασε στην Αθήνα, αγόρασε αεροπορικό εισιτήριο για Φρανκφούρτη με την εταιρεία Lufthansa, χρησιμοποιώντας ψευδώνυμο και κρυπτογραφημένο email. Η αεροπορική εταιρεία, απαντώντας σε σχετικά αιτήματα των αρχών, επιβεβαίωσε ότι η ανήλικη επιβιβάστηκε μόνη της στο αεροσκάφος.

Μαρτυρία συνεπιβάτη της πτήσης, που μίλησε στο Live News, αναφέρει ότι η Λόρα διέθετε έγγραφο με υπογραφή της μητέρας της. Όπως περιέγραψε, κατά τον έλεγχο στο γκισέ του check-in υπήρξε αρχικά προβληματισμός από το προσωπικό, ωστόσο τελικά της επιτράπηκε η επιβίβαση, αφού έγινε δεκτό το υπογεγραμμένο έγγραφο.

Παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη κινητοποίηση των γερμανικών αρχών για τον εντοπισμό της, κάτοικοι της περιοχής του Αμβούργου δηλώνουν πρόθυμοι να συνδράμουν εθελοντικά στις έρευνες.

Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες, Έλληνας που διαμένει στη Γερμανία ανέφερε στην ίδια εκπομπή ότι πιστεύει πως είδε τη Λόρα στο Αμβούργο. «Είμαι κατά 80% σίγουρος ότι ήταν εκείνη. Της έμοιαζε πάρα πολύ», δήλωσε χαρακτηριστικά.