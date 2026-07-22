Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου ο ποινικολόγος – Το εύρημα που υποδηλώνει ότι ήξερε τους δράστες

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι έρευνες του Ανθρωποκτονιών για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, που εντοπίστηκε νεκρός αργά το βράδυ της Τρίτης 21/7 στο γραφείο του στην 3ης Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας.

Από την πρώτη στιγμή, οι έμπειροι αστυνομικοί “έβλεπαν” πίσω από τον θάνατό του εγκληματική ενέργεια, κάτι που φαίνεται πως επιβεβαιώνεται από την ιατροδικαστική εξέταση.

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Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό του Σταύρου Γεωργίου δεν εντόπισε τραύματα από όπλο ή μαχαίρι. Έτσι, οι ενδείξεις οδηγούν στο συμπέρασμα πως ο ποινικολόγος ξυλοκοπήθηκε άγρια, κυρίως στο κεφάλι και το πρόσωπο, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Όπως ανέφεραν νωρίτερα οι πληροφορίες, το θύμα βρέθηκε πεσμένο στο έδαφος, σε εμβρυακή στάση, με αίματα, ενώ δεν φορούσε ρούχα, τα οποία ήταν σκορπισμένα στον χώρο.

“Ήταν σε εμβρυακή στάση, γυμνός και υπήρχε πολύ αίμα” ανέφερε στο Mega ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, τονίζοντας πως «οι ενδείξεις δείχνουν εγκληματική ενέργεια».

Παράλληλα, δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίασης στην είσοδο του γραφείου, ούτε αναστάτωση στον χώρο, που σημαίνει ότι πιθανότατα γνώριζε τους δολοφόνους του και τους επέτρεψε να μπουν.

Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών συλλέγουν καταθέσεις και αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προσπαθώντας να χαρτογραφήσουν τις τελευταίες κινήσεις του γνωστού ποινικολόγου.

Επίσης, εκτιμούν ότι ο θάνατός του είχε επέλθει αρκετές ώρες νωρίτερα, πιθανόν από το πρωί της Τρίτης ή ακόμη και από το προηγούμενο βράδυ.

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Οι αστυνομικοί αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας της πολυκατοικίας, γειτονικών καταστημάτων και δρόμων γύρω από το γραφείο, ώστε να καταγράψουν ποιος μπήκε ή βγήκε από το κτίριο τις κρίσιμες ώρες.

Παράλληλα, αναμένεται να εξεταστούν οι τελευταίες τηλεφωνικές επικοινωνίες του ποινικολόγου, τα μηνύματα και τα ηλεκτρονικά του αρχεία και το πρόγραμμα των τελευταίων συναντήσεών του.

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Καθοριστικά αναμένεται να είναι και τα αποτελέσματα της νεκροψίας–νεκροτομής, τα οποία θα προσδιορίσουν τον χρόνο και τον μηχανισμό του θανάτου.

Το θρίλερ για τον Σταύρο Γεωργίου άρχισε από νωρίς χθες, όταν οι δύο κόρες του τον αναζητούσαν για ώρες, χωρίς να μπορούν να τον επικοινωνήσουν μαζί του στο τηλέφωνο.

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Ανήσυχες, πήγαν στο γραφείο του και άρχισαν να χτυπούν επίμονα την πόρτα χωρίς να λάβουν απάντηση. Τότε, κάποιος ένοικος της πολυκατοικίας που άκουσε τις φωνές των κοριτσιών, ειδοποίησε τον θυρωρό, ο οποίος άνοιξε την πόρτα του γραφείου και αποκαλύφθηκε το φρικιαστικό θέαμα.

Ο ιατροδικαστής που έφθασε στο σημείο ζήτησε να μην μετακινηθεί η σορός, ώστε να ολοκληρωθεί η αυτοψία χωρίς να αλλοιωθούν πιθανά κρίσιμα ευρήματα.

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Το γραφείο του ποινικολόγου, που είχε γίνει ευρέως γνωστός από την εμπλοκή του σε πολύκροτες υποθέσεις, παραμένει αποκλεισμένο από αστυνομικές δυνάμεις.