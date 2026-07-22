Την Άνοιξη του 2027 το Πάντειο Πανεπιστήμιο αποκτά για πρώτη φορά φοιτητική εστία – Έργο 13,6 εκατ. ευρώ (βίντεο)

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο αποκτά για πρώτη φορά στην ιστορία του σύγχρονη φοιτητική εστία, με την ολοκλήρωση ενός έργου συνολικού προϋπολογισμού 13.581.850 ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού 2021-2025. Η παράδοση της νέας εστίας προγραμματίζεται για την Άνοιξη του 2027, ενισχύοντας ουσιαστικά τη φοιτητική μέριμνα και δίνοντας λύση στο στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες φοιτητές.

Την πορεία των εργασιών επιθεώρησε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, συνοδευόμενη από την πρύτανη του Παντείου Πανεπιστημίου, καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη. Κατά την επίσκεψή τους στο κτίριο, που βρίσκεται δίπλα στο κεντρικό συγκρότημα του Ιδρύματος, ενημερώθηκαν από εκπροσώπους της αναδόχου εταιρείας και της «Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε.» για την πρόοδο του έργου.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, μόλις 14 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης, στις 20 Μαΐου 2025, έχει ήδη ολοκληρωθεί το 42% του φυσικού αντικειμένου, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι οι εργασίες εξελίσσονται σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα και ότι η παράδοση της εστίας την Άνοιξη του 2027 παραμένει εφικτή.

Το έργο περιλαμβάνει την πλήρη ανακαίνιση του υφιστάμενου κτιρίου, την επικαιροποίηση των αρχιτεκτονικών, στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, τη στατική ενίσχυσή του, καθώς και εκτεταμένες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές παρεμβάσεις σε επιφάνεια άνω των 5.000 τετραγωνικών μέτρων. Παράλληλα, έχει προβλεφθεί η απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της φοιτητικής λέσχης σε παρακείμενο χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να προκηρυχθεί διαγωνισμός ύψους 1,2 εκατ. ευρώ για τον εξοπλισμό και την επίπλωση των δωματίων και των κοινόχρηστων χώρων, ώστε η εστία να παραδοθεί πλήρως λειτουργική.

@sofiazacharakigr Το Πάντειο Πανεπιστήμιο αποκτά, για πρώτη φορά στην ιστορία του, τη δική του φοιτητική εστία. Ένα έργο που το Πανεπιστήμιο περίμενε επί δεκαετίες και πλέον γίνεται πραγματικότητα. Κατά την επίσκεψή μου στο εργοτάξιο ενημερώθηκα, μαζί με την Πρύτανη του Παντείου Πανεπιστημίου, καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη, από τον ανάδοχο και την εταιρεία «Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε.» για την πρόοδο των εργασιών. Δεκατέσσερις μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης, έχει ήδη ολοκληρωθεί το 42% του έργου, με στόχο η νέα φοιτητική εστία να παραδοθεί την Άνοιξη του 2027. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Πρύτανη, καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη, για την εξαιρετική συνεργασία, τη συνέπεια και την αφοσίωσή της στην υλοποίηση ενός έργου που το Πάντειο Πανεπιστήμιο περίμενε επί δεκαετίες και που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις επόμενες γενιές φοιτητών και φοιτητριών. Με χρηματοδότηση 13,6 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το Πάντειο θα αποκτήσει μια σύγχρονη φοιτητική εστία 196 κλινών, πλήρως προσβάσιμη, με ειδικά διαμορφωμένα δωμάτια για φοιτητές και φοιτήτριες με αναπηρία, σύγχρονους κοινόχρηστους χώρους και ανακαινισμένο φοιτητικό εστιατόριο που θα εξυπηρετεί περίπου 2.500 δικαιούχους δωρεάν σίτισης. Η φοιτητική μέριμνα δεν είναι για εμάς μια εξαγγελία. Είναι έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των φοιτητών και των φοιτητριών, στηρίζουν έμπρακτα τις ελληνικές οικογένειες και ενισχύουν το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε σύγχρονες υποδομές, καλύτερες συνθήκες σπουδών και περισσότερες ευκαιρίες για κάθε νέο άνθρωπο. ♬ original sound – Sofia Zacharaki

Με την ολοκλήρωση του έργου, το Πάντειο Πανεπιστήμιο θα διαθέτει φοιτητική εστία δυναμικότητας 196 κλινών, με 96 δωμάτια, εκ των οποίων τα 12 θα είναι ειδικά διαμορφωμένα για φοιτητές και φοιτήτριες με αναπηρία. Το κτίριο θα περιλαμβάνει κοινόχρηστες κουζίνες σε όλους τους ορόφους, χώρους συνάθροισης και ψυχαγωγίας, ενώ θα ανακαινιστεί πλήρως και το φοιτητικό εστιατόριο, το οποίο θα εξυπηρετεί περίπου 2.500 δικαιούχους δωρεάν σίτισης. Όλες οι εγκαταστάσεις θα είναι πλήρως προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρία, σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές λειτουργικότητας, ασφάλειας και συμπερίληψης.

Η δημιουργία της πρώτης φοιτητικής εστίας στο Πάντειο δίνει τέλος σε μια εκκρεμότητα πολλών ετών. Η προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Πανεπιστημίου και της «Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε.» υπογράφηκε τον Σεπτέμβριο του 2024, ενώ η σύμβαση κατασκευής ακολούθησε τον Μάιο του 2025. Η «Ανάπλαση» ανέλαβε την ωρίμανση, τη δημοπράτηση και την υλοποίηση του έργου, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και το Υπουργείο Παιδείας, καλύπτοντας το τεχνικό κενό που είχε οδηγήσει επί σειρά ετών σε σημαντικές καθυστερήσεις.