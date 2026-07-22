Βοιωτία: Εξαρθρώθηκε σπείρα που καλλιεργούσε κάνναβη – Κατασχέθηκαν 1.500 δενδρύλια, 8 συλλήψεις

Στην εξάρθρωση σπείρας που καλλιεργούσε και διακινούσε κάνναβη στη Βοιωτία προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.).

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης 21 Ιουλίου σε περιοχές της Αττικής, της Φθιώτιδας και της Βοιωτίας, με τη συμμετοχή αστυνομικών από εξειδικευμένες υπηρεσίες της Δ.Α.Ο.Ε. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών.

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Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η οργάνωση είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Μάιο του 2026, με αποκλειστικό σκοπό την καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και τη μετέπειτα διακίνησή τους.

Ως αρχηγός φέρεται ένας 52χρονος, ο οποίος είχε τον πλήρη συντονισμό της δράσης, λάμβανε όλες τις επιχειρησιακές αποφάσεις, διέθετε την τεχνογνωσία για την καλλιέργεια, προμήθευε τον απαραίτητο εξοπλισμό και είχε στρατολογήσει τα υπόλοιπα μέλη.

Ο 45χρονος συνεργάτης του συμμετείχε στις μετακινήσεις και στον εφοδιασμό της καλλιέργειας, ενώ δύο 31χρονοι είχαν αναλάβει την τοπική υποστήριξη της οργάνωσης, εξασφαλίζοντας εξοπλισμό, μεταφέροντας εργάτες και χρησιμοποιώντας αγροτικές διαδρομές ώστε να αποφεύγεται ο εντοπισμός τους.

Παράλληλα, τρία ακόμη μέλη, ηλικίας 27, 36 και 48 ετών, ήταν υπεύθυνα για τις γεωργικές εργασίες, την ανάπτυξη των φυτών, καθώς και για τη φύλαξη της καλλιέργειας.

Κατασχέθηκαν πάνω από 1.500 δενδρύλια

Κατά τις έρευνες σε περιοχή της Βοιωτίας εντοπίστηκε η φυτεία, όπου εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν 1.420 δενδρύλλια κάνναβης, ενώ σε ποιμνιοστάσιο της ίδιας περιοχής βρέθηκαν ακόμη 83 δενδρύλλια, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 1.503.

Από τις έρευνες σε κατοικίες και τις σωματικές έρευνες των συλληφθέντων κατασχέθηκαν:

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1.503 δενδρύλλια κάνναβης,

2 όπλα,

3 γεμιστήρες,

20 φυσίγγια,

5.610 ευρώ,

3 οχήματα,

12 κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν, μαζί με τη σχηματισθείσα δικογραφία, στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.