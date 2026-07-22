Σταύρος Γεωργίου: Άνοιξε ο ίδιος την πόρτα στον δολοφόνο του – Στο “μικροσκόπιο” κάμερες, κινητό και γενετικό υλικό

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη στυγερή δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, με τις Αρχές να εστιάζουν στις τελευταίες κινήσεις του θύματος και στα ίχνη που άφησε πίσω του ο δράστης.

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις από την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατός του αποδίδεται σε άγριο ξυλοδαρμό, καθώς έφερε τραύματα από γροθιές και κλωτσιές, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να δέχθηκε χτυπήματα και με βαριά αντικείμενα που βρίσκονταν στο γραφείο του.

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Οι αστυνομικοί θεωρούν ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης στην είσοδο του γραφείου, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι ο δικηγόρος άνοιξε ο ίδιος την πόρτα στον άνθρωπο που λίγο αργότερα του αφαίρεσε τη ζωή.

Την ίδια ώρα, στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. «σαρώνουν» το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, εξετάζουν το κινητό τηλέφωνο και τις χειρόγραφες σημειώσεις του θύματος, ενώ έχουν συλλέξει δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό από τον χώρο.

Ο Σταύρος Γεωργίου εντοπίστηκε αργά το βράδυ της Τρίτης 21/7 νεκρός στο γραφείο του από μέλη της οικογένειάς του, έπειτα από πολύωρη απουσία επικοινωνίας.

Πρώτες έφτασαν στο σημείο οι δίδυμες κόρες του, οι οποίες ανησύχησαν όταν δεν μπορούσαν να τον εντοπίσουν.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να αναζητούν το πρόσωπο που κρύβεται πίσω από το άγριο έγκλημα.