Συναγερμός στην Κυψέλη για εξαφάνιση 13χρονου

Εξαφανίστηκε ο 13χρονος Μοχάμεντ Ελσορόγκι το απόγευμα της Πέμπτης (21/08) από την περιοχή της Κυψέλης στην Αθήνα.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση και μία ημέρα αργότερα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του παιδιού, διότι ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Μοχάμεντ είναι αιγυπτιακής καταγωγής, έχει καστανιά μαλλιά και καστανά μάτια, ύψος 1,45 μ. και κανονικό βάρος. Την ημέρα που χάθηκε φορούσε μπλε φόρμα.

Όποιος έχει οποιαδήποτε πληροφορία για τον 13χρονο, παρακαλείται να επικοινωνήσει με το «Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και με οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας.