Μοναστηράκι: Συναγερμός για εξαφάνιση 37χρονου

Έχει σημάνει συναγερμός για την εξαφάνιση του 37χρονου Χυτούδη – Περούδη Χαράλαμπου Χρυσοβαλάντη, ο οποίος εξαφανίστηκε το πρωί της Τρίτης (19/08) από το Μοναστηράκι στην Αθήνα.

Έχει καστανά σκούρα μαλλιά κοντά, ατημέλητα μούσι και μουστάκι, γαλανά μάτια, ύψος 1,85μ και είναι εύσωμος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε κόκκινη κοντομάνικη μπλούζα με στάμπα με διάφορα έντονα χρώματα, τζιν παντελόνι και μαύρα δετά παπούτσια.

Το πρωί της Τετάρτης (20/08) ειδοποιήθηκε η Γραμμή Ζωής και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποίησε τον Κοινωνικό Συναγερμό Silver Alert για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεση του, καθώς η ζωή του μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065.