Παρών στην εξόδιο ακολουθία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη την Πέμπτη 9/7 ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο στις 12.00 το μεσημέρι θα παραστεί στην εξόδιο ακολουθία της Βάγιας Νέστορα, στην Κοζάνη.

Να θυμίσουμε, ότι η Βάγια Νέστορα έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια των φονικών εμπρηστικών επιθέσεων που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη την προηγούμενη εβδομάδα.

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«Με βαθιά θλίψη σας ενημερώνουμε ότι η εξόδιος ακολουθία της πολυαγαπημένης μας μητέρας, συζύγου και γιαγιάς, Βάγιας Νέστορα, θα τελεστεί την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026, στις 12:00 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης.

Η ταφή θα ακολουθήσει στο Κοιμητήριο Αγίου Γεωργίου Κοζάνης. Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, να πραγματοποιηθούν δωρεές υπέρ του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας». Σας ευχαριστούμε θερμά για τη στήριξη και τη συμπαράστασή σας» ανέφερε η κόρη της Αφροδίτη Νέστορα.

Από εκεί και πέρα, στις 20.30 ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα στο πλαίσιο της 30ής Ετήσιας Συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης του Economist με την Ελληνική Κυβέρνηση, στο Grand Resort Lagonissi.