ΕΦΕΤ: Ανακαλεί ρολό κοτόπουλο λόγω σαλμονέλας – Δείτε ποιο είναι

Στην άμεση ανάκληση παρτίδας συσκευασμένου κρέατος προχωρά ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), μετά τον εντοπισμό του παθογόνου μικροοργανισμού σαλμονέλα (Salmonella spp.) κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων ελέγχων.

Τα στοιχεία του προϊόντος

Η ανάκληση αφορά το προϊόν με τα εξής χαρακτηριστικά:

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Εμπορική ονομασία : «Γεμιστό ρολό κοτόπουλο Υφαντής»

: «Γεμιστό ρολό κοτόπουλο Υφαντής» Ημερομηνία ζύγισης : 24/06/2026

: 24/06/2026 Ημερομηνία λήξης / ανάλωσης : 08/07/2026

: 08/07/2026 Παρασκευαστής: «Α & Χ Υφαντής Ανώνυμος Βιομηχανική και εμπορική εταιρεία»

Κατόπιν της εργαστηριακής επιβεβαίωσης για την παρουσία του βακτηρίου, ο ΕΦΕΤ απαίτησε από την κατασκευάστρια εταιρεία την άμεση απόσυρση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας από τα ράφια των καταστημάτων, ενώ οι σχετικοί έλεγχοι από τα αρμόδια κλιμάκια βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη.

Οι καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν με τις παραπάνω ημερομηνίες καλούνται, για λόγους προστασίας της υγείας τους, να μην το καταναλώσουν.