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ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί ρολό κοτόπουλο λόγω σαλμονέλας – Δείτε ποιο είναι

Τι αναφέρει η ανακοίνωση

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί ρολό κοτόπουλο λόγω σαλμονέλας – Δείτε ποιο είναι
pixabay
DEBATER NEWSROOM

Στην άμεση ανάκληση παρτίδας συσκευασμένου κρέατος προχωρά ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), μετά τον εντοπισμό του παθογόνου μικροοργανισμού σαλμονέλα (Salmonella spp.) κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων ελέγχων.

Τα στοιχεία του προϊόντος

Η ανάκληση αφορά το προϊόν με τα εξής χαρακτηριστικά:

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  • Εμπορική ονομασία: «Γεμιστό ρολό κοτόπουλο Υφαντής»
  • Ημερομηνία ζύγισης: 24/06/2026
  • Ημερομηνία λήξης / ανάλωσης: 08/07/2026
  • Παρασκευαστής: «Α & Χ Υφαντής Ανώνυμος Βιομηχανική και εμπορική εταιρεία»
Φωτογραφία
Φωτογραφία

Κατόπιν της εργαστηριακής επιβεβαίωσης για την παρουσία του βακτηρίου, ο ΕΦΕΤ απαίτησε από την κατασκευάστρια εταιρεία την άμεση απόσυρση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας από τα ράφια των καταστημάτων, ενώ οι σχετικοί έλεγχοι από τα αρμόδια κλιμάκια βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη.

Οι καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν με τις παραπάνω ημερομηνίες καλούνται, για λόγους προστασίας της υγείας τους, να μην το καταναλώσουν.

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