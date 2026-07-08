LIVE η συνέντευξη Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ
Τα μηνύματα του προέδρου των ΗΠΑ
Συνέντευξη Τύπου μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία πραγματοποιεί ο πρόεδρος των Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη 8/7.
Συγκεκριμένα, λίγη ώρα μετά τις δηλώσεις πως οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν το Ιράν «σκληρά ξανά απόψε», ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ανοίξει τα χαρτιά του για όσα συζητήθηκαν με τους ηγέτες που έδωσαν το παρών στο ΝΑΤΟ αλλά και τις κινήσεις του για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
πηγή στην Google
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