ΕΟΦ: Aνακαλεί παιδικό βερνίκι νυχιών – Δείτε ποιο είναι
Τι αναφέρει η ανακοίνωση
Στην απαγόρευση κυκλοφορίας συγκεκριμένου βερνικιού νυχιών προχώρησε ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).
Η απόφαση ελήφθη καθώς μετά από ελέγχους εντοπίστηκαν συστατικά σε συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν τα όρια που ορίζει η ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) ζητά την ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας του προϊόντος, το οποίο προωθείται ως «παιδικό» βερνίκι νυχιών.
Συγκεκριμένα, ο ΕΟΦ αποφάσισε την ανάκληση της παρτίδας GR23193050 του καλλυντικού προϊόντος “βερνίκι νυχιών MARTINELLA CRUSH NAIL POLISH 2 X 4ml” διότι τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές της νομοθεσίας ως προς τους ελέγχους:
Α) Μεθανόλης, η οποία, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (ΕΚ 1223/2009) δεν επιτρέπεται σε καλλυντικά παρά μόνο ως πρόσμιξη αιθανόλης ή/και ισοπροπανόλης και έως το 5% w/w της ποσότητας των αναφερόμενων αλκοολών.
Β) Φορμαλδεΰδης, η οποία απαγορεύεται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (ΕΚ 1223/2009). Το προϊόν δεν περιέχει formaldehyde releasers που αιτιολογούν τη παρουσία φορμαλδεΰδης.
Ο ΕΟΦ τονίζει ότι η απόφαση ανάκλησης εκδίδεται στο πλαίσιο προάσπισης της δημόσιας υγείας και ζητεί την απόσυρση της συγκεκριμένης παρτίδας από την αγορά σε εύλογο χρονικό διάστημα.
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