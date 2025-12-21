Συναγερμός στην Αχαρνών: Εντοπίστηκαν δύο μαχαιρωμένοι άνδρες μέσα σε λίγα λεπτά

Δύο σοβαρά περιστατικά με τραυματισμούς από μαχαίρι σημειώθηκαν μέσα σε λίγη ώρα στην Αχαρνών, το βράδυ της Κυριακής.

Συγκεκριμένα, σήμερα το βράδυ η Αστυνομία έλαβε κλήση για ένα τραυματισμένο αλλοδαπό άνδρα στην οδό Αχαρνών 271, από αιχμηρό αντικείμενο.

Στο σημείο μετέβησαν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ οι οποίοι όμως δεν βρήκαν τον τραυματισμένο άνδρα καθώς όπως ανέφεραν περίοικοι είχε μεταφερθεί ήδη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Λίγη ώρα αργότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν άλλο τραυματισμένο αλλοδαπό στην οδό Αχαρνών 306, ο οποίος έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στο στήθος. Και εκείνος διακομίσθηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο τα δύο περιστατικά να συνδέονται μεταξύ τους, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη ανακοίνωση.