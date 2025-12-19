Ταϊβάν: Τρεις νεκροί από επίθεση με μαχαίρι στο κέντρο της Ταϊπέι
Συναγερμός στις Αρχές
Συναγερμός σήμανε την Παρασκευή 19/12 στην κεντρική Ταϊπέι στην Ταϊβάν όταν μετά από επίθεση με μαχαίρι από έναν άνδρα σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι και πέντε τραυματίστηκαν.
Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Τσο Γιουνγκ-τάι ο δράστης είχε ρίξει καπνογόνο και στη συνέχεια άρχισε να μαχαιρώνει κόσμο που ήταν στο σημείο. «Θα διερευνήσουμε το παρελθόν του και σχετικές διασυνδέσεις για να καταλάβουμε τα κίνητρά του και να δούμε αν υπάρχουν και άλλοι σχετιζόμενοι παράγοντες» ανέφερε.
#BREAKING: 3 people killed and 5 injured after a man attacked pedestrians using a knife, smoke grenades, and Molotov cocktails at two metro stations in Taipei, Taiwan. —Reuters pic.twitter.com/oVZDTtWeDD— BEE NewsTV (@Bee_NewsTV) December 19, 2025
