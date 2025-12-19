Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
ΔΙΕΘΝΗ

Ταϊβάν: Τρεις νεκροί από επίθεση με μαχαίρι στο κέντρο της Ταϊπέι

DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε την Παρασκευή 19/12 στην κεντρική Ταϊπέι στην Ταϊβάν όταν μετά από επίθεση με μαχαίρι από έναν άνδρα σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι και πέντε τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Τσο Γιουνγκ-τάι ο δράστης είχε ρίξει καπνογόνο και στη συνέχεια άρχισε να μαχαιρώνει κόσμο που ήταν στο σημείο. «Θα διερευνήσουμε το παρελθόν του και σχετικές διασυνδέσεις για να καταλάβουμε τα κίνητρά του και να δούμε αν υπάρχουν και άλλοι σχετιζόμενοι παράγοντες» ανέφερε.

ΔΙΕΘΝΗ

