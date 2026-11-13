Πειραιάς: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα – Κουβαλούσε μαχαίρι 20 εκατοστών

Στη σύλληψη ενός 35χρονου άνδρα αλβανικής καταγωγής προχώρησαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, τα ξημερώματα σήμερα, στον Πειραιά, έπειτα από τροχαίο περιστατικό με εγκατάλειψη του σημείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στη 01:20, ο άνδρας κινούνταν με το όχημά του στην οδό Πανόρμου, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, προσέκρουσε σε τέσσερα σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

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Αμέσως μετά την πρόσκρουση, ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο, χωρίς να παραμείνει για να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές.

Ακολούθησε αναζήτησή του από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι κατάφεραν να τον εντοπίσουν στη συμβολή των οδών Θηβών και Δύλαβερη, όπου και τον συνέλαβαν.

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, στην κατοχή του εντοπίστηκε ένα μαχαίρι μήκους 20 εκατοστών. Παράλληλα, ο 35χρονος αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο αλκοολομέτρησης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος, επικίνδυνη συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.