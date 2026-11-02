Πλημμύρισε ο Πειραιάς από τη βροχή – Μετατράπηκε σε λίμνη ο παραλιακός δρόμος στο λιμάνι (βίντεο)

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου στον Πειραιά, με τους δρόμους να γεμίζουν νερά και την εικόνα σε σημεία της πόλης να θυμίζει λίμνη.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, ο παραλιακός δρόμος στην περιοχή του λιμανιού του Πειραιά πλημμύρισε, καθώς μεγάλες ποσότητες νερού συγκεντρώθηκαν στο οδόστρωμα, μετατρέποντάς το σε μια απέραντη λίμνη.

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Η εικόνα είναι χαρακτηριστική της έντασης της βροχόπτωσης, με το νερό να καλύπτει μεγάλο μέρος του δρόμου και να δημιουργεί δυσκολίες στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Το βίντεο αποτυπώνει την κατάσταση που επικράτησε στο λιμάνι του Πειραιά, με την κακοκαιρία να αφήνει το αποτύπωμά της στην πόλη από τις πρωινές ώρες.