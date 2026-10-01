Δεμένα όλα τα αλιευτικά της χώρας λόγω της αύξησης στο ναυτιλιακό πετρέλαιο – Από 0,55 έφτασε στο 1,30 ευρώ το λίτρο

«Δεν βγαίνουμε» λένε οι αλιείς, ενώ χθες υπήρξε συνάντηση με το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ωστόσο δεν βγήκε κάποια λύση όπως φαίνεται.

Δεμένα στα λιμάνια παραμένουν τα αλιευτικά σκάφη της χώρας, καθώς οι επαγγελματίες αλιείς προχωρούν στην προγραμματισμένη κινητοποίησή τους, με βασικό αίτημα την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που, όπως υποστηρίζουν, αντιμετωπίζει ο κλάδος.

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Μιλώντας στο DEBATER, ο Ευάγγελος Αραπάκης, πρόεδρος του Επαγγελματικού Αλιευτικού Συλλόγου Μηχανοτρατών «Το Αιγαίο», αναφέρθηκε στην εκτόξευση του κόστους του ναυτιλιακού πετρελαίου.

«Θα κλείσουμε συμβολικά την ιχθυόσκαλα. Ψάρι υπάρχει μέχρι τέλος του μήνα. Αλλά δεν βγαίνουμε. Πριν τον πόλεμο το ναυτιλιακό πετρέλαιο ήταν 0,55 ευρώ και τώρα έφτασε στο 1,30 ευρώ το λίτρο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Έκτακτη συνάντηση με το αρμόδιο Υπουργείο

Έκτακτη συνάντηση με το αρμόδιο Υπουργείο είχαν χθες οι Έλληνες αλιείς, μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της στάσης εργασίας τους.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η «Πρωτοβουλία Ελλήνων Αλιέων», η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά την έντονη κινητοποίηση και τη συσπείρωση του κλάδου, με τους αλιείς να κάνουν λόγο για ένα πρώτο αποτέλεσμα πριν ακόμη ξεκινήσει επίσημα η κινητοποίησή τους.

Στο τραπέζι τέθηκαν τα ζητήματα που, σύμφωνα με τους ίδιους τους αλιείς, έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στον κλάδο.

Μεταξύ αυτών είναι η ενεργειακή κρίση και η αύξηση του κόστους του ναυτιλιακού πετρελαίου, οι καταστροφές που αποδίδονται σε επιθέσεις δελφινιών, η έξαρση του φυτοπλαγκτού, αλλά και το αίτημα για άμεση ενεργοποίηση προγράμματος απόσυρσης αλιευτικών σκαφών με δίκαιες αποζημιώσεις.

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Παρά τη συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, οι αλιείς ξεκαθαρίζουν ότι η κινητοποίηση δεν αναστέλλεται.

«Δεν εφησυχάζουμε και δεν κάνουμε ούτε μισό βήμα πίσω», αναφέρουν χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι δεν γνωρίζουν εκ των προτέρων αν οι απαντήσεις και οι προτάσεις του Υπουργείου θα είναι ικανοποιητικές ή αν θα περιοριστούν σε νέες υποσχέσεις.

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«Κανένα σκάφος έξω»

Η «Πρωτοβουλία Ελλήνων Αλιέων» καλεί όλα τα μέλη του κλάδου να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ενόψει της κινητοποίησης.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλα τα σκάφη θα πρέπει να βρίσκονται στα λιμάνια, δεμένα και έτοιμα για την έναρξη της στάσης εργασίας.

Παράλληλα, οι αλιείς ζητούν από τους συναδέλφους τους να μην βγουν για δουλειά, εάν προηγουμένως δεν δοθεί το τελικό σήμα από τη συντονιστική επιτροπή.

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Μετά την ολοκλήρωση των επαφών με την ηγεσία του Υπουργείου, αναμένεται νέα ενημέρωση προς τα μέλη της πρωτοβουλίας, προκειμένου να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα.

Οι αλιείς ζητούν «ουσιαστικές και χειροπιαστές λύσεις», με το μήνυμα της κινητοποίησης να είναι σαφές:

«Κανένα σκάφος έξω, όλοι σε θέση μάχης!»