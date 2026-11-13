Πειραιάς: Έπεσε τμήμα της οροφής σε σχολική αίθουσα – Δείτε εικόνες

Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει περιστατικό που σημειώθηκε σε σχολείο του Πειραιά, όπου τμήμα της οροφής αποκολλήθηκε και έπεσε μέσα σε σχολική αίθουσα, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε γονείς και εκπαιδευτικούς.

Το περιστατικό προκάλεσε την αντίδραση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, ο οποίος καταγγέλλει ότι η πτώση της οροφής δεν ήταν ένα απρόβλεπτο γεγονός, καθώς είχαν προηγηθεί επανειλημμένες προειδοποιήσεις για την κατάσταση του σχολικού κτιρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρουν οι γονείς, είχαν πραγματοποιηθεί δεκάδες προφορικές και γραπτές ενημερώσεις προς τους αρμόδιους αντιδημάρχους και τις υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά, τόσο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου όσο και από τη διεύθυνση του σχολείου.

Παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις, σύμφωνα με την καταγγελία, δεν υπήρξε η αναγκαία αντιμετώπιση των προβλημάτων, με αποτέλεσμα σήμερα να σημειωθεί ένα περιστατικό που, όπως τονίζουν, θα μπορούσε να έχει πολύ σοβαρότερες συνέπειες.

Σημειώνεται ότι, μετά το περιστατικό βρέθηκε άμεσα στο σημείο τεχνικό κλιμάκιο του Δήμου και μέσα στο Σαββατοκύριακο αλλά και σήμερα μετά τις 16:00 θα γίνει αυτοψία σε όλο το κτίριο.

Τι ζητούν οι γονείς από τον Δήμο Πειραιά

Με δημόσια παρέμβασή τους, οι γονείς απευθύνονται στον δήμαρχο Πειραιά, Γιάννη Μώραλη, ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων για την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών.

Συγκεκριμένα, απαιτούν:

* Την αναστολή λειτουργίας του σχολείου μέχρι να διασφαλιστεί πλήρως η καταλληλότητα και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων.* Τη διενέργεια άμεσου και ολοκληρωμένου τεχνικού ελέγχου σε όλους τους χώρους του σχολικού κτιρίου από αρμόδιους μηχανικούς.* Την αποκατάσταση όλων των προβλημάτων και των επικινδυνοτήτων που θα εντοπιστούν. * Την επίσημη, έγγραφη και ενυπόγραφη βεβαίωση από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες ότι το κτίριο είναι ασφαλές για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Οι γονείς ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούν πρόχειρες παρεμβάσεις, αποσπασματικούς ελέγχους ή απλές διαβεβαιώσεις χωρίς επίσημη τεχνική τεκμηρίωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η επιστροφή των παιδιών μας και των εκπαιδευτικών στις σχολικές αίθουσες πρέπει να πραγματοποιηθεί μόνο όταν θα υπάρχουν σαφείς, τεκμηριωμένες και υπεύθυνες διαβεβαιώσεις ότι δεν διατρέχει κανείς κίνδυνο», υπογραμμίζουν.

Κλείνοντας, στέλνουν σαφές μήνυμα προς τη δημοτική αρχή, τονίζοντας ότι η ασφάλεια των μαθητών δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή καθυστερήσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Απαιτούμε άμεσες ενέργειες. Απαιτούμε υπευθυνότητα. Απαιτούμε ασφαλές σχολείο. Η ασφάλεια των παιδιών μας είναι αδιαπραγμάτευτη!», καταλήγουν.

Η συνολική εικόνα των σχολείων στον Δήμο Πειραιά είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση με την κα. Ζηλάκου την Αντιδήμαρχο Παιδείας πραγματικά να δίνει αγώνα ώστε τα παιδιά να έχουν τις καλύτερες συνθήκες αν και κάποια κτήρια είναι αρκετά παλιά.