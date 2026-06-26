Πανελλαδικές 2026: Τότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των ειδικών μαθημάτων

Την Παρασκευή 3 Ιουλίου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα για τα ειδικά μαθήματα των Πανελλαδικών 2026, όπως ενημέρωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας.

Ειδικότερα, οδηγία προς τα Βαθμολογικά Κέντρα απέστειλε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες βαθμολόγησης των ειδικών και μουσικών μαθημάτων, προκειμένου οι βαθμολογίες αυτών να ανακοινωθούν την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα παραπάνω ανακοινώθηκαν σήμερα, Παρασκευή (26/6), από πλευράς υπουργείου.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου, οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών 2026 θα αναρτηθούν μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής 3 Ιουλίου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αποτελεσμάτων.

Eιδικότερα, με την ανάρτηση των βαθμολογιών και την σχετική ενημέρωση από το Υπουργείο, οι υποψήφιοι θα μπορούν να μπαίνουν στην επίσημη πλατφόρμα https://results.it.minedu.gov.gr και να βλέπουν τις αναλυτικές τους βαθμολογικές επιδόσεις στα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα. Η είσοδος στην πλατφόρμα των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων θα γίνεται αυστηρά με τον τον 8-ψήφιο κωδικό των υποψηφίων και τα αρχικά από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Οι βαθμολογίες θα αναρτηθούν ακόμη σε όλα τα λύκεια της χώρας, σε ανωνυμοποιημένες καταστάσεις που θα περιλαμβάνουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τους βαθμούς ανά εξεταζόμενο μάθημα.