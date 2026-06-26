Ενίσχυση με Στουρνάρα για τον Ολυμπιακό

Την απόκτηση του Δημήτρη Στουρνάρα ανακοίνωσε και επίσημα ο Ολυμπιακός το απόγευμα της Παρασκευής 26/6.

Συγκεκριμένα, ο 25χρονος τερματοφύλακας επιστρέφει στον σύλλογο του Πειραιά μετά από δυο χρόνια.

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Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του τερματοφύλακα Δημήτρη Στουρνάρα. Γεννημένος στις 30 Μαΐου 2001, επιστρέφει στους «ερυθρόλευκους» ύστερα από δύο χρόνια στον Ηρακλή.

Ο 25χρονος γκολκίπερ προέρχεται από τις ακαδημίες της ομάδας μας, ενώ έχει αγωνιστεί και στον Πανιώνιο.

Δημήτρης, καλώς επέστρεψες στον Θρύλο.