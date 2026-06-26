Ομηρία στην Λάρισα: Προφυλακιστέος ο 50χρονος που κρατούσε υπό την απειλή τσεκουριού την πρώην σύζυγο του

Ένοχος κρίθηκε ο 50χρονος για την ομηρία της πρώην συζύγου μέσα στο σπίτι της στην Λάρισα υπό την απειλή τσεκουριού και μπιτονιού βενζίνης. Ο άνδρας απειλούσε ότι θα “τους κάψει όλους” και μετέδιδε live την κατάσταση ομηρίας στην Λάρισα με βίντεο απειλώντας παράλληλα την γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δικαστήριο του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 22 μηνών, για το ότι κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του στο σπίτι της στη Λάρισα και ο εισαγγελέας πρότεινε να εκτίσει μέρος της ποινής του και η πρόταση έγινε δεκτή. Ο 50χρονος, ο οποίος παραδόθηκε στην αστυνομία έπειτα από την παρέμβαση διαπραγματευτή και ενός φίλου του αστυνομικού, θα οδηγηθεί στη φυλακή, όπου θα εκτίσει δύο μήνες από τη συνολική ποινή των 22 μηνών.

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Στην κατάθεση της η 45χρονη, περιγράφοντας τα όσα τρομακτικά έζησε, ανέφερε πως «της μίλησε έντονα και μετά έσπασε μία πόρτα», θέλοντας να δείξει ότι βρισκόταν συνεχώς υπό πίεση. Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν ισχύει πως ο 50χρονος δεν βλέπει τα παιδιά τους, παρά τη σχετική δικαστική απόφαση, εξηγώντας ότι η ίδια του επιτρέπει να επικοινωνεί μαζί τους είτε από κοντά είτε τηλεφωνικά.

Από την πλευρά της, η συνήγορος της 45χρονης δήλωσε ότι δεν έμεινε ικανοποιημένη από την απόφαση του δικαστηρίου, τονίζοντας πως η γυναίκα εξακολουθεί να φοβάται για τη ζωή της.

Η κινητοποίηση των Αρχών για το περιστατικό ξεκίνησε το πρωί της Τετάρτης (24/6) μετά από τηλεφώνημα του αδελφού της γυναίκας, ο οποίος κατήγγειλε ότι η γυναίκα κρατείται παρά τη θέλησή της. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διαπραγματευτής της ΕΛΑΣ. και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ λίγο αργότερα ο ίδιος ο δράστης επικοινώνησε με το Κέντρο Επιχειρήσεων επιβεβαιώνοντας την κατάσταση.

Ο 50χρονος συνελήφθη μετά από ώρα ενώ χρειάστηκε και η παρέμβαση διαπραγματευτή αστυνομίας. Θυμίζουμε ότι ένας εκτός υπηρεσίας αστυνομικός ήταν ο άνθρωπος που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην παράδοση του 50χρονου από τη Λάρισα