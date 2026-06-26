Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα: Βαρύ κατηγορητήριο για τους 7 συλληφθέντες – Διώκονται και για ανθρωποκτονία με δόλο

Ενώπιον του εισαγγελέα ανηλίκων οδηγήθηκαν το πρωί της Παρασκευής 26/6 οι επτά συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση κατά του 15χρονου στην Καλλιθέα το βράδυ της Τετάρτης 24/6.

Οι συλληφθέντες, ανάμεσα στους οποίους και ο καθ’ ομολογίαν δράστης, έφτασαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων λίγο μετά τις 10 το πρωί και είναι αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες.

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Ειδικότερα, ο εισαγγελέας αφού μελέτησε τα στοιχεία της προανακριτικής δικογραφίας άσκησε σε βάρος των συλληφθέντων ποινική δίωξη που κατά περίπτωση αφορά:

-Άνθρωποκτονια με δόλο

-Συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου που προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

-Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή

-Παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία

Αξίζει να σημειωθεί πως όλα τα αδικήματα έχουν τελεστεί με αθλητικό υπόβαθρο, ενώ οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης υποστήριξε στους αστυνομικούς πως ο λόγος της φονικής συμπλοκής ήταν ένα 15χρονο άτομο που ήταν στη δική του παρέα.

Όπως φέρεται να είπε κατά τη σύλληψή του, το θύμα έβγαλε μαχαίρι και κινήθηκε απειλητικά εναντίον του, με τον 17χρονο να αντιδρά υπό τον φόβο ότι θα τον σκοτώσει. Μάλιστα, φέρεται να υποσστήριξε ότι δεν ήθελε να τον σκοτώσει.

Η μάχη για την «κυριαρχία» στην πλατεία

Πίσω από το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, οι αστυνομικοί βλέπουν ένα παιχνίδι επικυριαρχίας μεταξύ νεαρών από διαφορετικές παρέες της ευρύτερης περιοχής, με έντονα οπαδικά χαρακτηριστικά.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ομάδα οκτώ ανηλίκων, ηλικίας περίπου 16 ετών και οπαδοί διαφορετικών ποδοσφαιρικών ομάδων, προσέγγισε τρεις νεαρούς από το Παλαιό Φάληρο, επιχειρώντας να τους εκφοβίσει και να τους δείξει ποιος «κουμαντάρει» την πλατεία της Αγίας Ελεούσας.

Ένας από τους τρεις κάλεσε φίλους για βοήθεια. Λίγα λεπτά αργότερα, πέντε άτομα έφτασαν με αυτοκίνητο στο σημείο, ανάμεσά τους και ο 15χρονος που έμελλε να χάσει τη ζωή του.

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Το μοιραίο μαχαίρωμα και η ομολογία

Η ένταση μετατράπηκε σε άγρια συμπλοκή, με τους εμπλεκόμενους να χρησιμοποιούν μαχαίρια και ρόπαλα. Μέσα στη σύγχυση, ο 17χρονος φερόμενος ως δράστης έβγαλε μαχαίρι και κάρφωσε τον 15χρονο στον θώρακα. Παρά το σοβαρό τραύμα του, ο ανήλικος κατάφερε να διανύσει περίπου 100 μέτρα, αναζητώντας βοήθεια από κατοίκους της περιοχής. Τελικά κατέρρευσε στην οδό Μεγαλουπόλεως.

Περαστικοί έσπευσαν να τον βοηθήσουν και ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία, όμως οι διασώστες δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

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Από τις 13 προσαγωγές που ακολούθησαν, συνελήφθησαν τέσσερα άτομα. Ο 17χρονος ομολόγησε ότι ήταν εκείνος που κατάφερε το θανατηφόρο χτύπημα, υποστηρίζοντας πως πέταξε το μαχαίρι σε κάδο απορριμμάτων. Αστυνομικοί πραγματοποίησαν πολύωρες έρευνες ακόμη και μέσα στα σκουπίδια, προκειμένου να εντοπίσουν το φονικό όπλο.

Η αναγνώριση μετά από 12 ώρες και η τραγωδία της μητέρας

Η ταυτοποίηση του 15χρονου αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη. Αρχικά είχε εκτιμηθεί λανθασμένα ότι το θύμα ήταν 17 ετών, γεγονός που καθυστέρησε την αναγνώρισή του. Τελικά, περίπου 12 ώρες αργότερα, στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν μέσω των δακτυλικών του αποτυπωμάτων.

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Την ίδια ώρα, η μητέρα του τον αναζητούσε αγωνιωδώς. Μέσω εφαρμογής εντοπισμού στο κινητό του τηλεφώνου διαπίστωσε ότι το στίγμα του βρισκόταν στην Καλλιθέα και επικοινώνησε με την Άμεση Δράση, θεωρώντας πως ο γιος της είχε τραυματιστεί και νοσηλευόταν.

Όταν ενημερώθηκε ότι ο 15χρονος ήταν τελικά ο νεκρός της συμπλοκής, ξέσπασε σε σπαρακτικές φωνές, αρνούμενη να πιστέψει την τραγική πραγματικότητα.

Ο τρίτος ανήλικος που χάνει τη ζωή του μέσα σε έξι μήνες

Η δολοφονία του 15χρονου αποτελεί την τρίτη υπόθεση ανθρωποκτονίας με θύμα ανήλικο μέσα σε μόλις έξι μήνες, προκαλώντας νέο προβληματισμό στις αρχές για την ολοένα αυξανόμενη βία μεταξύ εφήβων.

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες της συμπλοκής, εξετάζοντας τόσο τον ρόλο των εμπλεκομένων όσο και το εύρος των οπαδικών και τοπικών αντιπαραθέσεων που φαίνεται να αποτέλεσαν το υπόβαθρο της αιματηρής σύγκρουσης.