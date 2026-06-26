Φωτιά σε κατοικία στην Ραφήνα – Απεγκλωβίστηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα
Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Παρασκευής 26/6 όταν ξέσπασε φωτιά σε κατοικία στην Ραφήνα.
Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε στην οδό Κολοκοτρώνη στην περιοχή Περιβολάκια και στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
Η κατοικία καίγεται ολοσχερώς, ενώ οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν μια ηλικιωμένη γυναίκα.
πηγή στην Google
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