Kόρινθος: Τροχαίο με παράσυρση 12χρονης – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (26/6) στην Κόρινθο όταν ΙΧ παρέσυρε και τραυμάτισε 12χρονη με αποτέλεσμα να διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Korinthostv.gr, περίπου στις 14:30 αυτοκίνητο παρέσυρε την 12χρονη κάτω από άγνωστες συνθήκες.

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Στο σημείο βρέθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παραλάβει το παιδί και να το μεταφέρει στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή των πρώτων βοηθειών και την αξιολόγηση της κατάστασής του.



Οι θεράποντες ιατροί οι οποίοι εξετάζουν την 12χρονη ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο της διακομιδής της σε νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου στην Κόρινθο διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.