Νέα Ερυθραία: Οικιακή βοηθός άρπαζε κοσμήματα μεγάλης αξίας και χρηματικά πόσα

Χειροπέδες σε μία 29χρονη πέρασαν οι αρχές καθώς σε βάρος της εκρεμμούσε ένταλμα σύλληψης για κλοπές σε σπίτια στην Νέα Ερυθραία και στην Αθήνα.

Ειδικότερα, σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις, η 29χρονη κατηγορείται ότι εκμεταλλευόμενη την εργασίας της ως εσώκλειστη οικιακή βοηθός σε οικίες στις περιοχές της Αθήνας και της Κηφισιάς και αφετέρου την απρόσκοπτη πρόσβασή της στους χώρους των οικιών, αφαιρούσε συστηματικά, τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025, κοσμήματα μεγάλης αξίας και χρηματικά ποσά.

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Η 29χρονη αλλοαδαπή εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης (23/6) στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς.

Ενδεικτικό της θρασύτητας της δράσης της αποτελεί το γεγονός ότι λάμβανε μονοήμερη άδεια από την εργασία της, χωρίς ωστόσο να επιστρέφει, διατηρώντας στην κατοχή της τα κλοπιμαία.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.