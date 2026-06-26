Στην Ρόδο το Σαββατοκύριακο ο Ανδρουλάκης – Το πρόγραμμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να βρεθεί το Σαββατοκύριακο 27-28/6 στην Ρόδο.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 10:15 ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, θα περιοδεύσει στην αγορά στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου στη Ρόδο.

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Στις 11:15 θα συναντηθεί με τον Μητροπολίτη Ρόδου κ.κ. Κύριλλο (Ρήγα Φεραίου 12). Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 19:00 ο κ. Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί τις Καλυθιές.