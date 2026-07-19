Χωρίς delivery ο τελικός του Μουντιάλ – Στάση εργασίας από τους διανομείς

Σε πεντάωρη στάση εργασίας προχωρούν σήμερα, Κυριακή 19 Ιουλίου, οι διανομείς στην Αττική, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν οι υπηρεσίες delivery τις ώρες διεξαγωγής του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Η κινητοποίηση έχει προγραμματιστεί από τις 19:00 έως τις 00:00 και αφορά εργαζόμενους σε μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες διανομής.

Η απόφαση για τη στάση εργασίας έρχεται λίγες ημέρες μετά τον θάνατο 20χρονου διανομέα σε τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Μεσογείων. Οι εργαζόμενοι ζητούν, μεταξύ άλλων, ουσιαστικά μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας, καλύτερες εργασιακές συνθήκες, σταθερή απασχόληση και αξιοπρεπείς αμοιβές.

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Παράλληλα με τη στάση εργασίας έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 19:30 στους Αμπελόκηπους. Οι διανομείς επισημαίνουν ότι επέλεξαν τη συγκεκριμένη ημέρα, κατά την οποία η ζήτηση για παραγγελίες φαγητού είναι ιδιαίτερα αυξημένη λόγω του τελικού του Μουντιάλ, προκειμένου να αναδείξουν τα αιτήματά τους για ασφαλέστερες συνθήκες εργασίας.