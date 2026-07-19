Πόσο κοστίζει το τρόπαιο του Μουντιάλ; Η πραγματική αξία του πιο διάσημου κυπέλλου στον κόσμο

Λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026, εκατομμύρια φίλαθλοι σε όλο τον κόσμο περιμένουν να δουν ποιος αρχηγός θα σηκώσει το πιο διάσημο τρόπαιο του ποδοσφαίρου. Πόσο όμως κοστίζει πραγματικά το Κύπελλο του Μουντιάλ;

Το εμβληματικό τρόπαιο της FIFA, που χρησιμοποιείται από το 1974, έχει ύψος 36,8 εκατοστά και ζυγίζει 6,175 κιλά. Είναι κατασκευασμένο από χρυσό 18 καρατίων, ενώ στη βάση του υπάρχουν δύο δακτύλιοι από μαλαχίτη. Αν και πολλοί πιστεύουν ότι πρόκειται για ένα ανεκτίμητο μόνο συμβολικά αντικείμενο, η οικονομική του αξία είναι επίσης εντυπωσιακή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με διεθνείς εκτιμήσεις, η συνολική ασφαλιστική και συλλεκτική αξία του τροπαίου του Μουντιάλ ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια δολάρια, γεγονός που το καθιστά το πιο πολύτιμο αθλητικό τρόπαιο στον κόσμο. Μόνο η αξία του χρυσού από τον οποίο είναι κατασκευασμένο υπολογίζεται σήμερα σε περίπου 713.000 δολάρια, εξαιτίας της σημαντικής ανόδου της τιμής του χρυσού τα τελευταία χρόνια.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η εθνική ομάδα που κατακτά το Μουντιάλ δεν κρατά το αυθεντικό τρόπαιο. Το πρωτότυπο παραμένει στην κατοχή της FIFA και επιστρέφει στο μουσείο της στη Ζυρίχη, ενώ οι παγκόσμιοι πρωταθλητές παραλαμβάνουν ένα επίσημο επιχρυσωμένο αντίγραφο, το οποίο διατηρούν μόνιμα ως αναμνηστικό της κορυφαίας ποδοσφαιρικής τους διάκρισης.

Η ιστορία του τροπαίου του Μουντιάλ

Το σημερινό τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου παρουσιάστηκε το 1974, αντικαθιστώντας το ιστορικό Jules Rimet Trophy, το οποίο είχε απονεμηθεί από το πρώτο Μουντιάλ το 1930 έως και το 1970. Η αλλαγή κρίθηκε απαραίτητη, καθώς η Βραζιλία κατέκτησε οριστικά το τρόπαιο Jules Rimet μετά την τρίτη της κατάκτηση του θεσμού το 1970.

Το νέο τρόπαιο σχεδιάστηκε από τον Ιταλό γλύπτη Σίλβιο Γκατζανίγκα (Silvio Gazzaniga), έπειτα από διεθνή διαγωνισμό στον οποίο υποβλήθηκαν περισσότερες από 50 προτάσεις από καλλιτέχνες επτά χωρών. Το σχέδιό του απεικονίζει δύο ανθρώπινες μορφές να υψώνουν τη Γη, συμβολίζοντας τη χαρά, τη νίκη και την παγκόσμια ενότητα που εκφράζει το ποδόσφαιρο.

Το τρόπαιο έχει ύψος 36,8 εκατοστά, ζυγίζει 6,175 κιλά και είναι κατασκευασμένο από χρυσό 18 καρατίων, με βάση από ημιπολύτιμο λίθο μαλαχίτη. Από το 1974 μέχρι σήμερα αποτελεί το κορυφαίο σύμβολο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και απονέμεται σε κάθε νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια ομάδα. Ωστόσο, το αυθεντικό κύπελλο παραμένει πάντοτε στην κατοχή της FIFA, ενώ οι νικητές λαμβάνουν ένα επίσημο επιχρυσωμένο αντίγραφο.