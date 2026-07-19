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Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης 46χρονης από δύσβατο σημείο στο Παρανέστι Δράμας

Οι διασωστικές δυνάμεις αφού προσέγγισαν την τραυματία, την ακινητοποιήσαν, την τοποθέτησαν σε φορείο και την μετέφεραν σε ασφαλές σημείο

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης 46χρονης από δύσβατο σημείο στο Παρανέστι Δράμας
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης 46χρονης από δύσβατο σημείο στο Παρανέστι Δράμας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η 46χρονη κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε δύσβατο μονοπάτι έπεσε και τραυματίστηκε στο κάτω άκρο.

Μετά από κλήση στο 112 και τον άμεσο εντοπισμό της, κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Ξάνθης, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο της Σταυρούπολης, την Ορειβατική Ομάδα Έρευνας- Διάσωσης, την 4η ΕΜΑΚ, καθώς και 3μελής ομάδας της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

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Οι διασωστικές δυνάμεις αφού προσέγγισαν την τραυματία, την ακινητοποιήσαν, την τοποθέτησαν σε φορείο και την μετέφεραν σε ασφαλές σημείο όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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