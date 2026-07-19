Εισβολή γιγάντιων ακριδών στην Τουρκία – Εμφανίστηκαν σε Μαρμαρίδα και Κωνσταντινούπολη

Ανησυχία προκαλεί στην Τουρκία η εμφάνιση γιγάντιων ακριδών σε αρκετές περιοχές της χώρας, με αναφορές από τη Μαρμαρίδα και την Κωνσταντινούπολη να κάνουν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το φαινόμενο αποδίδεται στις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν τις τελευταίες ημέρες, καθώς ο καύσωνας δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την παρουσία των μεγάλων αυτών εντόμων.

Οι ακρίδες έχουν καταγραφεί σε κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας έκπληξη και ανησυχία στους κατοίκους, οι οποίοι δημοσιεύουν βίντεο και φωτογραφίες από τις εμφανίσεις τους. Παρότι το μέγεθός τους εντυπωσιάζει, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν πρόκειται για ασυνήθιστο φαινόμενο σε περιόδους έντονης ζέστης, όταν οι κλιματολογικές συνθήκες ευνοούν τη δραστηριότητά τους.

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⚫️ #SONDAKİKA | Balkanlar’dan gelen istilacı çekirgeler Türkiye’ye ulaştı.



➖Birçok şehirde dev çekirgelerin görüldüğü bildirildi. pic.twitter.com/DVihoVw16J— SİYAH SANCAK (@siyahsancakx) July 19, 2026

Το κύμα καύσωνα που πλήττει την Τουρκία αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, με τις Αρχές να απευθύνουν συστάσεις προς τους πολίτες για την προστασία τους από τις υψηλές θερμοκρασίες. Παράλληλα, οι εικόνες με τις γιγάντιες ακρίδες έχουν προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.