Στη Μάνη κλιμάκιο καταγραφής της καταστροφής από την κακοκαιρία του Δεκαπενταύγουστου

Κλιμάκιο καταγραφής βρίσκεται στην Μάνη, προκειμένου να αποτιμήσει την καταστροφή που προκλήθηκε από την κακοκαιρία, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου.

Παράλληλα, οι πολίτες αναμένεται να προχωρήσουν στις απαραίτητες αιτήσεις για την καταγραφή των ζημιών στις περιουσίες τους. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Γιώργο Εξαρχάκο, μέσα στις επόμενες δύο ημέρες αναμένεται να υπάρχει πιο σαφής εικόνα και με αριθμητικά στοιχεία για το συνολικό μέγεθος των καταστροφών, δεν μπορεί στη παρούσα φάση, πριν την ολοκλήρωση της καταγραφής να δώσει τίποτα παραπάνω.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι μεγαλύτερες ζημιές εντοπίζονται στις υποδομές του Δήμου, κυρίως στο δίκτυο ύδρευσης και στο οδικό δίκτυο. Σε ορισμένα σημεία έχουν ήδη γίνει παρεμβάσεις, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες για την αποκατάσταση των προβλημάτων.

Ζημιές έχουν καταγραφεί επίσης σε κατοικίες και επιχειρήσεις, τόσο από την εισροή υδάτων σε εσωτερικούς χώρους όσο και σε εξωτερικές υποδομές, όπως μάντρες και περιφράξεις.

Παράλληλα υπάρχουν και οι ζημιές σε οχήματα. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία καταγραφής αυτών.