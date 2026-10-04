Κακοκαιρία στην Κρήτη: Ενεργοποιήθηκε το Copernicus για τη χαρτογράφηση των πληγεισών περιοχών

Ενεργοποιήθηκε η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus Emergency Management Service – Mapping για περιοχές της Κρήτης που πλήττονται από έντονα καιρικά φαινόμενα από την 1η Οκτωβρίου 2026, με στόχο την παραγωγή χαρτών και δεδομένων για την υποστήριξη των αρμόδιων φορέων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η ενεργοποίηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν εντολής του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

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Το αίτημα υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, που λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής της υπηρεσίας. Ο κωδικός ενεργοποίησης είναι EMSR933.

Χαρτογράφηση μέσω δορυφορικών εικόνων

Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται άμεσα η διάθεση χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων που προκύπτουν από την ανάλυση δορυφορικών εικόνων.

Σκοπός είναι να υποστηριχθεί το έργο των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών της κακοκαιρίας στο νησί.

Η ενεργοποίηση έρχεται ενώ συνεχίζονται οι παρεμβάσεις στις πληγείσες περιοχές. Στην Ιεράπετρα, η συσσώρευση υδάτων οδήγησε νωρίτερα σε αίτημα παροχής βοήθειας για τη μεταφορά 47 ατόμων σε ασφαλές σημείο.

Δωρεάν διάθεση στους εμπλεκόμενους φορείς

Οι χάρτες και τα δεδομένα του Copernicus θα διατεθούν δωρεάν σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, μέσω της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών.

Η διάθεσή τους θα πραγματοποιηθεί άμεσα μόλις παραληφθούν τα σχετικά προϊόντα, προκειμένου να αξιοποιηθούν στη διαχείριση των συνεπειών των φαινομένων.