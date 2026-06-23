Σταυρούλα Λεβεντάκη: Η τελευταία φωτογραφία πριν την φρικτή δολοφονία – Κρατούσε σακούλες με ψώνια

Το τελευταίο καρέ πριν την φρικτή δολοφονία της καταγράφει κάμερα ασφαλείας με την Σταυρούλα Λεβεντάκη να περπατά αμέριμνη προς το σπίτι που νοίκιαζε στον 43χρονο Σκοπιανό.

Η 45χρονη γυναίκα φαίνεται ότι κρατούσε σακούλες στα χέρια καθώς κατευθυνόταν στο σπίτι το οποίο της ανήκε και νοίκιασε στον Σκοπιανό που την κατακρεούργησε και προσπάθησε να εξαφανίσει την σορό της. Ο 43χρονος Σκοπιανός επιτηθέμενος με απίστευτη βαρβαρότητα χτύπησε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη με μπουκάλι στο κεφάλι, κι όταν έπεσε στο έδαφος, άρχισε να τη μαχαιρώνει.

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Ωστόσο, η γυναίκα δεν κατέληξε ούτε από τις μαχαιριές, μέχρι να της καταφέρει το τελειωτικό χτύπημα, με ένα κούτσουρο στο κεφάλι. Η εικόνα της Σταυρούλας Λεβαντάκη στην σχετική φωτογραφία έχει καταγραφεί σε απόσταση περίπου 80 μέτρων από το σπίτι.

Το υλικό φέρεται να έχει καταγραφεί στις 30 Μαΐου, λίγα λεπτά μετά τις 4:00 το απόγευμα.

Στα δικαστήρια ο 43χρονος

Ο Σκοπιανός οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης ενώπιον της ανακρίτριας, για να απολογηθεί για άλλη υπόθεση που κατηγορείται κι αφορά στην καλλιέργεια κάνναβης. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, εκδόθηκε και σχετικό ένταλμα για την ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Στο μεταξύ, αύριο (24/6) στις 11:00 το πρωί στο Βαρύπετρο Χανίων θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία της Σταυρούλας Λεβεντάκη με την οικογένεια, τους φίλους και τους συγχωριανούς της να την συνοδεύουν στην τελευταία της κατοικία.

Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: “Η γυναίκα του είναι χειρότερο τέρας από αυτόν

Η δολοφονία της Σταρούλας Λεβεντάκη έχει συγκλονίσει την Κρήτη και όλη την χώρα με τους συγγενείς της δολοφονημένης 45χρονης να βρίσκονται έξω από τα δικαστήρια στα Χανιά όπου μεταφέρθηκε το πρωί ο 43χρονος Σκοπιανός.

Όπως μεταδίδει το zarpanews.gr, συντετριμμένοι συγγενείς και φίλοι της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ζητούν δικαιοσύνη για τη στυγερή δολοφονία της 45χρονης. “Είναι ένα τέρας. Η γυναίκα του είναι ακόμα χειρότερο τέρας από αυτόν” τόνισε ο αδερφός της Γιάννης.

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Ψάχνουν το κίνητρο της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη

Όπως ανέφερε το πρωί της Τρίτης 23/6 στον ΣΚΑΪ ο επίτιμος πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής Γιώργος Καλλιακμάνης, η εκτίμησή του είναι ότι το κίνητρο της δολοφονίας είναι και σεξουαλικό και οικονομικό, τονίζοντας πως ο δράστης λειτούργησε εκδικητικά προς τη 45χρονη.

“Ο τρόπος δολοφονίας και ο βασανισμός, δείχνει ότι είχε μένος και ήθελε να την εκδικηθεί για κάτι” σημείωσε ο κ. Καλλιακμάνης.

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Υπενθυμίζεται ότι στην ομολογία του ο δράστης ανέφερε πως είχαν προστριβές για τις φθορές στο σπίτι που νοίκιαζε, ενώ ισχυρίστηκε ότι είχε κρυφή σχέση το θύμα και τη σκότωσε γιατί τον απείλησε ότι θα μιλούσε στη σύζυγό του. Επίσης, εντύπωση προκαλεί η επιμονή του να “δολοφονεί” τον χαρακτήρα της, ακόμα και μετά θάνατον.

“Περιμένουμε το τελικό αποτέλεσμα για τα κίνητρα γιατί έχουμε κάποιες αμφιβολίες ακόμα” σημείωσε ο αδελφός της Σταυρούλας λίγο μετά την ενημέρωση της Αστυνομίας για το έγκλημα.

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“Δεν είχε προσχεδιάσει το έγκλημα. Το κίνητρο υπάρχει στη δικογραφία. Όλα όσα ομολόγησε ήταν συμβατά με τα ευρήματα της αστυνομίας”, ανέφερε από την πλευρά του ο Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων, Κανέλλος Νικολάου.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως περιέγραψε ο κατηγορούμενος στους αστυνομικούς, επιτέθηκε στη 45χρονη με τρία διαφορετικά όπλα, μπουκάλι, μαχαίρι και κούτσουρο.

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“Σκέφτηκα τελείωσε, έφυγε και θα ηρεμήσω. Μετά ξεκίνησε πάλι και φώναζε βοήθεια, βοήθεια, με ακούει κανένας; Πήγα και πήρα ένα κούτσουρο, τη χτύπησα στο κεφάλι δύο φορές σίγουρα και εκεί έμεινε και δεν ξανά μίλησε καθόλου, είπε κυνικά ο ενοικιαστής που τη σκότωσε.

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Μετά τη δολοφονία, ο κατηγορούμενος φέρεται να τοποθέτησε τη σορό σε σακούλες, να την έδεσε και να τη μετέφερε με όχημα σε χωράφι στον Βατόλακκο. Εκεί, αφού έσκαψε λάκκο, προχώρησε στην ταφή της.

“Ξεκίνησα στο βάθος του χωραφιού ανάμεσα στις πορτοκαλιές να σκάβω έναν λάκκο. Όταν τελείωσα μετά από 20 λεπτά , γύρισα στο αμάξι παίρνοντας ένα καρότσι οικοδομής και τοποθέτησα πάνω το πτώμα. Το μετέφερα μέχρι τον λάκκο και την έριξα μέσα”.