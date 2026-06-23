Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου: “Κίτρινος” συναγερμός αύριο για πυρκαγιές στην Αττική και ακόμη 12 περιοχές
Σε επιφυλακή ακόμη περιοχές της Εύβοιας και της Βοιωτίας
Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς υπάρχει και αύριο (24/6) καθώς 13 περιοχές της Ελλάδας θα βρίσκονται στο επίπεδο 3, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου από την Πυροσβεστική.
Ειδικότερα, Αττική, Αργολίδα, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ηράκλειο, Λασίθι, περιοχές Εύβοιας, Κορινθίας και Βοιωτίας θα βρίσκονται σε κίτρινο συναγερμό.
Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά στην ύπαιθρο και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και των τοπικών αρχών.
πηγή στην Google
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