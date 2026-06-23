Κρήτη: Προφυλακίστηκε ο 57χρονος για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη – Στη φυλακή και οι δύο συγκατηγορούμενοί του

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 57χρονος πρώην αυτοδιοικητικός από τη Μεσαρά στην Κρήτη, ο οποίος κατηγορείται για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία του προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου, Αλέξανδρου Δασκαλάκη, με απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου,

Όπως αναφέρει στο neakriti, για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι ο 32χρονος γιος του και ένας 59χρονος βοσκός της οικογένειας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία των φυσικών αυτουργών.

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Η υπόθεση του θανάτου του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στη Μεσαρά, καθώς ο πρόεδρος της κοινότητας Απεσωκαρίου κατέληξε στις 23 Μαρτίου, έπειτα από νοσηλεία 21 ημερών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου.

Αρχικά, οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για πιθανό ατύχημα, ωστόσο η πορεία της έρευνας οδήγησε τις αρχές σε διαφορετική κατεύθυνση. Από τις 17 Απριλίου, όταν η υπόθεση ανατέθηκε στους εξειδικευμένους αστυνομικούς της Ασφάλειας Ηρακλείου, ξεκίνησε εντατική προσπάθεια συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων.

Οι αρχές υπέβαλαν σειρά αιτημάτων προς τις εισαγγελικές αρχές και τα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να εξεταστούν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα. Στο επίκεντρο των ερευνών τέθηκαν καταθέσεις μαρτύρων, αλλά και το ιστορικό έντονων αντιπαραθέσεων στην περιοχή για αγροζημιές και κτηνοτροφικές διαφορές.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης φέρεται να είχε η ιατροδικαστική έκθεση, σύμφωνα με την οποία τα σοβαρά και συντριπτικά τραύματα στο κρανίο του 49χρονου δεν παραπέμπουν σε απλή πτώση, αλλά σε βίαιη εγκληματική ενέργεια.

Στο φόντο της υπόθεσης βρίσκεται και το παρελθόν του 32χρονου γιου του 57χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 32χρονος, που κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός στη δολοφονία του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, είχε συνδεθεί στο παρελθόν με την υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη, η οποία είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη πριν από έντεκα χρόνια στα Ιωάννινα.

Ο 32χρονος φέρεται να ήταν ανάμεσα στους Κρητικούς σπουδαστές που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της υπόθεσης για το συστηματικό bullying σε βάρος του 20χρονου σπουδαστή.

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Η δικαστική εξέλιξη με την προφυλάκιση του 57χρονου θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την πορεία της υπόθεσης, η οποία εξακολουθεί να παρακολουθείται με μεγάλο ενδιαφέρον από την τοπική κοινωνία της Μεσαράς.