Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: “Ο δράστης είχε μένος και ήθελε να την εκδικηθεί” – Συνεχίζονται οι έρευνες για το κίνητρο

Στα ακριβή κίνητρα της άγριας δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά εξακολοθούν να είναι στραμμένες οι έρευνες της ΕΛΑΣ, καθώς οι ισχυρισμοί του δράστη δεν πείθουν.

Όπως ανέφερε το πρωί της Τρίτης 23/6 στον ΣΚΑΪ ο επίτιμος πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής Γιώργος Καλλιακμάνης, η εκτίμησή του είναι ότι το κίνητρο της δολοφονίας είναι και σεξουαλικό και οικονομικό, τονίζοντας πως ο δράστης λειτούργησε εκδικητικά προς τη 45χρονη. “Ο τρόπος δολοφονίας και ο βασανισμός, δείχνει ότι είχε μένος και ήθελε να την εκδικηθεί για κάτι” σημείωσε ο κ. Καλλιακμάνης.

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Ο ίδιος, πάντως, δεν θεωρεί πως το έγκλημα ήταν προμελετημένο, ωστόσο όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με το κίνητρο παραμένουν ανοιχτά για τις Αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι στην ομολογία του ο δράστης ανέφερε πως είχαν προστριβές για τις φθορές στο σπίτι που νοίκιαζε, ενώ ισχυρίστηκε ότι είχε κρυφή σχέση το θύμα και τη σκότωσε γιατί τον απείλησε ότι θα μιλούσε στη σύζυγό του. Επίσης, εντύπωση προκαλεί η επιμονή του να “δολοφονεί” τον χαρακτήρα της, ακόμα και μετά θάνατον.

«Περιμένουμε το τελικό αποτέλεσμα για τα κίνητρα γιατί έχουμε κάποιες αμφιβολίες ακόμα», σημείωσε ο αδελφός της Σταυρούλας λίγο μετά την ενημέρωση της Αστυνομίας για το έγκλημα.

«Δεν είχε προσχεδιάσει το έγκλημα. Το κίνητρο υπάρχει στη δικογραφία. Όλα όσα ομολόγησε ήταν συμβατά με τα ευρήματα της αστυνομίας», ανέφερε από την πλευρά του ο Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων, Κανέλλος Νικολάου.

Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Πώς προσπάθησε να καλύψει το έγκλημα ο Σκοπιανός

Εν τω μεταξύ, παρόλο που ο Σκοπιανός που νοίκιαζε το σπίτι της 45χρονης και έχει ήδη ομολογήσει το στυγερό έγκλημα, με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες, οι αποκαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη.

Σύμφωνα με στοιχεία από την έρευνα της ΕΛΑΣ, ο 43χρονος αφού σκότωσε την άτυχη Σταυρούλα Λεβεντάκη, προσπάθησε να αποπροσανατολίσει τις Αρχές, σκηνοθετώντας ληστεία.

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Ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος πήρε τις τραπεζικές της κάρτες και πραγματοποίησε αναλήψεις από ΑΤΜ, προκειμένου να δημιουργήσει την εντύπωση εγκληματικής ενέργειας με κίνητρο τη ληστεία.

Επίσης, εξετάζεται το ενδεχόμενο να επιχείρησε να μεταθέσει τις ευθύνες σε τρίτο άτομο, πιθανόν αλλοδαπό εργάτη, δίνοντάς του τις κάρτες.

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Όπως διαπιστώθηκε, λίγη ώρα μετά το έγκλημα έγιναν αναλήψεις συνολικού ύψους 1.000 και 800 ευρώ με τις κάρτες του θύματος. Στη συνέχεια, απομάκρυνε τη σορό από το σπίτι και να την απέκρυψε σε χωράφι που σχετίζεται με τον ίδιο.

“Εκεί στο πάτωμα δίπλα της είχαν πέσει δύο κάρτες ανάληψης της Σταυρούλας….. Πήγα στο ATM… και πάτησα τον κωδικό. Ήταν αυτός ο κωδικός, έβγαλα χίλια ευρώ και γύρισα σπίτι. Το έκανα αυτό επειδή ήθελα να φανεί ότι έγινε ληστεία και να μη με συνδέσουν με το θάνατό της”, ανέφερε στην ομολογία του ο 43χρονος.

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Σοκαριστικές συνθήκες θανάτου επιβεβαιώνει η ιατροδικαστική έκθεση

Εν τω μεταξύ, τη σοκαριστική ομολογία του δράστη για τον βασανιστικό τρόπο θανάτου της 45χρονης Σταυρούλα Λεβεντάκη έρχεται να επιβεβαιώσει η ιατροδικαστική έκθεση.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η Σταυρούλα Λεβεντάκη υπέστη χτυπήματα που, μεμονωμένα δεν ήταν θανατηφόρα. Αρχικά δέχθηκε χτύπημα στο κεφάλι με μπουκάλι μπύρας, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν δύο μαχαιριές κοντά στην καρδιά, οι οποίες χαρακτηρίζονται επιφανειακές.

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Το τελικό και μοιραίο πλήγμα αποδίδεται στο χτύπημα με κούτσουρο στο κεφάλι, το οποίο και επέφερε τον θάνατό της.

Επιπλέον δείγματα που έχουν παρθεί από διάφορα σημεία της σορού πρόκειται να σταλούν για ανάλυση, ενώ αναμένονται και τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων θα δώσουν περαιτέρω φως στην υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως περιέγραψε ο κατηγορούμενος στους αστυνομικούς, επιτέθηκε στη 45χρονη με τρία διαφορετικά όπλα, μπουκάλι, μαχαίρι και κούτσουρο.

“Σκέφτηκα τελείωσε, έφυγε και θα ηρεμήσω. Μετά ξεκίνησε πάλι και φώναζε βοήθεια, βοήθεια, με ακούει κανένας; Πήγα και πήρα ένα κούτσουρο, τη χτύπησα στο κεφάλι δύο φορές σίγουρα και εκεί έμεινε και δεν ξανά μίλησε καθόλου, είπε κυνικά ο ενοικιαστής που τη σκότωσε.

Μετά τη δολοφονία, ο κατηγορούμενος φέρεται να τοποθέτησε τη σορό σε σακούλες, να την έδεσε και να τη μετέφερε με όχημα σε χωράφι στον Βατόλακκο. Εκεί, αφού έσκαψε λάκκο, προχώρησε στην ταφή της.

“Ξεκίνησα στο βάθος του χωραφιού ανάμεσα στις πορτοκαλιές να σκάβω έναν λάκκο. Όταν τελείωσα μετά από 20 λεπτά , γύρισα στο αμάξι παίρνοντας ένα καρότσι οικοδομής και τοποθέτησα πάνω το πτώμα. Το μετέφερα μέχρι τον λάκκο και την έριξα μέσα”, περιέγραψε ο δράστης στους αστυνομικούς.

Κατά την εκταφή, οι αρχές εντόπισαν τη σορό μέσα σε πολλαπλές σακούλες και δεσίματα.

Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Πώς εξιχιάστηκε από την ΕΛΑΣ

Υπενθυμίζεται ότι ο 43χρονος Σκοπιανός από τις 30 Μαΐου, οπότε εξαφανίστηκε η Σταυρούλα Λεβεντάκη προσπαθούσε -μάταια- να αποπροσανατολίσει τις έρευνες των Αρχών.

Καθοριστική για την εξιχνίαση του σοκαριστικού εγκλήματος ήταν η εγκληματολογική έρευνα στο σπίτι του στο Βαρύπετρο Χανίων και στο όχημά του. Με τη χρήση ειδικών φωτιστικών μέσων και της μεθόδου Bluestar, οι αστυνομικοί εντόπισαν κηλίδες αίματος σε διάφορα σημεία. Από τις εργαστηριακές αναλύσεις προέκυψε ότι το γενετικό υλικό ανήκε με εξαιρετικά υψηλό βαθμό βεβαιότητας στη 45χρονη.

Η αξιοποίηση των ευρημάτων DNA, των τηλεπικοινωνιακών στοιχείων, των μαρτυριών και των καταγραφών από κάμερες δημιούργησε ένα πλήρως τεκμηριωμένο αποδεικτικό πλαίσιο.

Παράλληλα, αξιοποιήθηκαν δεδομένα από κάμερες ασφαλείας, ακόμη και μετά από προσπάθειες διαγραφής υλικού, ενισχύοντας περαιτέρω το αποδεικτικό υλικό της υπόθεσης.

Έτσι, υπό το βάρος των αδιάσειστων στοιχείων, ο Σκοπιανός αναγκάστηκε να ομολογήσει τη δολοφονία και να υποδείξει στους αστυνομικούς το σημείο, όπου είχε θάψει τη σορό της γυναίκας, σε αγροτεμάχιο στον Βατόλακκο Χανίων.

Σημειώνεται ότι ο 43χρονος κρατείται ήδη για άλλη ποινική υπόθεση που αφορά καλλιέργεια φυτείας κάνναβης στην περιοχή Φουρνέ Χανίων και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του ανακριτή.