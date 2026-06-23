Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών – Λαμίας λόγω εργασιών

Λόγω εκτέλεσης εργασιών επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, από τη χ/θ 35,400 έως τη χ/θ 57,300 , εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας των κάτωθι οδικών τμημάτων, κατά το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 29-6-2026 και ώρα 07.00΄ έως το Σάββατο 3-10-2026 και ώρα 17.00, με εξαίρεση το χρονικό διάστημα από 14–8–2026 έως και 17–8–2026, κατά το οποίο δεν θα πραγματοποιούνται εργασίες, ενώ κατά το χρονικό διάστημα από 4–7–2026 έως και 6–9–2026 οι εργασίες, κάθε Παρασκευή, θα πραγματοποιούνται έως τις 15.00΄ και δεν θα εκτελούνται εργασίες τα Σάββατα, περιοχής Δήμου Ωρωπού, ως εξής:

Φάση Α:

Εργασίες διαγράμμισης σε Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) και εναλλάξ σε δεξιά και αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., στα εξής επιμέρους τμήματα:

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Από χ/θ 46,000 έως χ/θ 56,600 , στον κλάδο προς Λαμία.

Από χ/θ 42,700 έως χ/θ 35,400 , στον κλάδο προς Αθήνα.

Από χ/θ 51,400 έως χ/θ 57,300 , στον κλάδο προς Αθήνα.

Οι εργασίες της Φάσης Α θα πραγματοποιούνται: από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες από 07.00΄ έως 20.00΄ και Σάββατο κατά τις ώρες από 07.00΄ έως 17.00΄.

από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες από 07.00΄ έως 20.00΄ και Σάββατο κατά τις ώρες από 07.00΄ έως 17.00΄. Φάση Β:

Εργασίες διαγράμμισης σε αριστερή και μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., στα εξής επιμέρους τμήματα:

Από χ/θ 46,000 έως χ/θ 56,600 , στον κλάδο προς Λαμία.

Από χ/θ 42,700 έως χ/θ 35,400 , στον κλάδο προς Αθήνα.

Από χ/θ 51,400 έως χ/θ 57,300 , στον κλάδο προς Αθήνα.

Οι εργασίες της Φάσης Β θα πραγματοποιούνται: από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες από 18.00΄ έως τις 07.00΄ της επόμενης ημέρας.

Κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τις εναπομένουσες κάθε φορά λωρίδες κυκλοφορίας.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.