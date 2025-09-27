Σπείρα διακίνησης ναρκωτικών: Το παρελθόν του 39χρονου αρχηγού – Η ένοπλη ληστεία στην Νέα Ερυθραία και οι πυροβολισμοί κατά αστυνομικών

Νέα στοιχεία για τα μέλη της σπείρας ναρκωτικών με δράση σε Αρκαδία και Αττική έρχονται στην επιφάνεια μετά την σύλληψη πέντε μελών της.

Ανάμεσα τους και το αρχηγικό μέλος, ένας 39χρονος που είχε κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας στο παρελθόν. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο συγκεκριμένος ήταν γνωστός στις αρχές καθώς είχε πυροβολήσει και τραυματίσει αστυνομικό κατά την διάρκεια απόπειρας ληστείας στην Νέα Ερυθραία. Γι’ αυτό το λόγο επιστρατεύτηκε ΕΚΑΜ για την σύλληψη καθώς θεωρείται επικίνδυνος από τις αρχές όντας εκτός φυλακής με περιοριστικούς όρους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επίθεση σε οικία οικογένειας στην Νέα Ερυθραία

Ο 39χρονος ήταν σεσημασμένος κακοποιός έχοντας συμμετοχή σε ληστεία το 2012 σε μία περίπτωση που είχε προκαλέσει εντύπωση από τον τρόπο που έδρασαν οι δράστες καθώς μπήκαν οπλισμένοι μέσα στο σπίτι ακολουθώντας μέλος της οικογένειας που έμενε εκεί. Τότε, δράστες, ανάμεσα τους και ο 39χρονος κυνήγησε μία γυναίκα στο σπίτι προσπαθώντας να αποσπάσει χρήματα που είχε πάνω της με την οικογένεια να κλείνεται στο δωμάτιο και να ειδοποιεί το 100.

Βγαίνοντας οι δράστες ήρθαν αντιμέτωποι με περιπολικό που είχε φτάσει στο σημείο με αποτέλεσμα να πυροβολήσουν προς το μέρος των αστυνομικών. Οι δράστες διέφυγαν και πήραν ένας πολυτελές ΙΧ για να διαφύγουν.

Οι ληστές έφτασαν στο τέρμα της οδού Κρυονερίου ήρθαν και πάλι τετ α τετ με άλλο περιπολικό, αντάλλαξαν πυροβολισμούς και τελικά έριξαν το πολυτελές ΙΧ σε ρεματιά. Στο αυτοκίνητο βρέθηκε ένα τοκάρεφ, 3 χειροβομβίδες χωρίς πυροκροτητή και ένα διαβατήριο ατόμου από την Αλβανία ηλικίας 24 ετών. Λίγο αργότερα, άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. βρήκαν έναν από τους συμμετέχοντες στο έγκλημα στο Κρυονέρι.

Οι ρόλοι των μελών της σπείρας διακίνησης ναρκωτικών

Τώρα, ο 39χρόνος επανέρχεται στο προσκήνιο ως αρχηγικό μέλος σπείρας διακίνησης ναρκωτικών με έντονη δράση και οργανωμένη δομή.

Υπαρχηγός του κυκλώματος φέρεται ένας 36χρονος, που είχε την επίβλεψη της φυτείας και φρόντιζε για τον εφοδιασμό των καλλιεργητών με τρόφιμα και εργαλεία.

Η 35χρονη που συνελήφθη ήταν υπεύθυνη για τις ασφαλείς μετακινήσεις του αρχηγού και για να βρίσκει χώρους για την αποθήκευση των ναρκωτικών. Η 34χρονη ήταν η ταμίας της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ η 73χρονη έκρυβε ποσότητες ινδικής κάνναβης στο σπίτι της στο Κερατσίνι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκτός από τα δενρύλλια κάνναβης και τον έναν τόνο χασίς, κατά τις έρευνες βρέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης, κεταμίνης, 2 πιστόλια, 1 καλάσνικοφ, 1 χειροβομβίδα, φυσίγγια, γεμιστήρες, χρήματα, ζυγαριές ακριβείας, 12.000 ευρώ σε πλαστά χαρτονομίσματα, ενώ κατασχέθηκαν 3 αυτοκίνητα και 17 κινητά τηλέφωνα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η αποκόμιση παράνομων εσόδων υπολογίζονται σε τουλάχιστον 8.000.000 ευρώ από την δράση της εγκληματικής οργάνωσης.