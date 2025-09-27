Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών: Επιβαρυμένο ποινικό παρελθόν για 2 συλληφθέντες – Ένας είχε διωχθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Χειροπέδες σε τουλάχιστον 5 άτομα πέρασε η ΕΛΑΣ μετά από μεγάλη επιχείρηση κατά κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών με δράση σε Αττική και Αρκαδία.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν 5 άνδρες ηλικίας 73, 39, 36, 35 και 34 ετών ανάμεσα τους δύο άτομα με ιδιαίτερα επιβαρυμένο ποινικό παρελθόν. Ειδικότερα, ένας εκ των δραστών είχε κατηγορηθεί -μεταξύ άλλων- για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστείες κατά συναυτουργία και του έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι, ο οποίος φαίνεται να ήταν και ο εγκέφαλος της σπείρας.

Στον πλαίσιο των ερευνών, συνελήφθη 50χρονος αλλοδαπός, που διαπιστώθηκε ότι είχε στην κατοχή του μαχαίρι και ότι βρίσκεται παράνομα στην ελληνική επικράτεια, ο οποίος έχει ελαφρύτερο μεν, ποινικό παρελθόν δε, για εγκληματική οργάνωση, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών για τα όπλα, τα ναρκωτικά και περί αλλοδαπών.

Πάνω από 8.000.000 ο “τζίρος” του κυκλώματος

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι, τα μέλη της οργάνωσης, είχαν αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης (modus operandi) κατά την οποία επέλεγαν απρόσιτα σημεία εγκατάστασης των καλλιεργειών, λάμβαναν μέτρα προφύλαξης και είχαν επαγγελματική υποδομή για την διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης και παραγώγων αυτής, καθώς και κοκαΐνης, κεταμίνης, κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης (MDMA) και ναρκωτικών δισκίων «ECSTASY», με σκοπό την αποκόμιση παράνομων προσόδων, που υπολογίζονται σε τουλάχιστον 8.000.000 ευρώ.

Πιο αναλυτικά, προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης είχαν διαρκή δράση, ιεραρχική δομή, καθώς και διακριτούς ρόλους:

Ο 39χρονος, ως αρχηγός, είχε αναλάβει –μεταξύ άλλων- τον συντονισμό των ενεργειών των μελών της οργάνωσης, την κάλυψη των αναγκών των καλλιεργειών, τη μεταφορά και τη διακίνηση των ναρκωτικών, την ανεύρεση των πελατών και την παραλαβή των κερδών.

Ο 36χρονος ως υπαρχηγός, επέβλεπε τη φυτεία, αναλαμβάνοντας τη μεταφορά εργαλείων, υλικών, εφοδίων και τροφίμων, καθώς και την φύλαξη της φυτείας και την επιστασία των «εργατών» που βρίσκονταν εντός αυτής.

Τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης, ήταν επιφορτισμένα –κατά περίπτωση- κυρίως για την ανεύρεση του χώρου αποθήκευσης και φύλαξης των ναρκωτικών (καβάτζα) και μέρους των χρημάτων, την ασφαλή μετακίνηση του αρχηγού της οργάνωσης, καθώς και την απόκρυψη των τηλεφωνικών συσκευών για την επικοινωνία των μελών.

Τα ευρήματα της ΕΛΑΣ

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καθώς και δύσβατη δασώδη περιοχή, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: