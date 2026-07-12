Τροχαίο στο Μαρούσι Από τύχη σώθηκαν δύο επιβαίνοντες σε αυτοκίνητο – Δείτε που βρήκαν το σπορ αμάξι (φωτογραφίες)

Από καθαρή τύχη γλίτωσαν τα χειρότερα δύο επιβαίνοντες σε σπορ αυτοκίνητο, έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, στο Μαρούσι, στο ρεύμα καθόδου προς Αθήνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του.

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Το αυτοκίνητο κατέληξε πάνω στα διαχωριστικά κιγκλιδώματα, όπου και ακινητοποιήθηκε, έπειτα από την ανεξέλεγκτη πορεία του.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Ευτυχώς, οι δύο επιβαίνοντες είχαν τραυματιστεί ελαφρά, φέροντας μόνο μικροεκδορές και γρατζουνιές, χωρίς να χρειαστεί σοβαρή ιατρική παρέμβαση.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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