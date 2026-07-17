Σοβαρό τροχαίο στo ΙΤΕ – Διασωληνωμένη στη ΜΕΘ 20χρονη φοιτήτρια

Ένα σοβαρό τροχαίο στο ΙΤΕ στην Κρήτη είχε ως αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό μίας 20χρονης το απόγευμα της Πέμπτης 16 Ιουλίου στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, η νεαρή γυναίκα νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΠΑΓΝΗ, με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή, ενώ φέρει πολλαπλά τράυματα.

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Η 20χρονη είναι φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης και είχε ξεκινήσει πριν από λίγες ημέρες τη διπλωματική της εργασία στο ΙΤΕ. Την ώρα του ατυχήματος αποχωρούσε από τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος και κινούνταν προς το Πανεπιστήμιο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για τις συνθήκες του τροχαίου, δύο οχήματα συγκρούστηκαν στην οδό Νικολάου Πλαστήρα, με αποτέλεσμα το ένα να εκτραπεί από την πορεία του, να ανατραπεί και να παρασύρει τη φοιτήτρια. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν συνολικά δύο άνθρωποι.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, δυνάμεις της Αστυνομίας και συνεργεία για την απομάκρυνση των οχημάτων. Το ένα ρεύμα κυκλοφορίας έκλεισε προσωρινά, με αποτέλεσμα να προκληθούν καθυστερήσεις. Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.