Φωτιά στις Μοίρες στο Ηράκλειο Κρήτης – Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης, 15 Ιουλίου σε χαμηλή βλάστηση στις Μοίρες του δήμου Φαιστού στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:15 και κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

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Ειδικότερα στην επιχείρηση συμμετέχουν 14 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο τμήμα της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 5 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Παράλληλα, κινητοποιήθηκαν υδροφόρες του Δήμου Φαιστου προκειμένου να συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε αγροτική έκταση με ελαιόδενδρα. Στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.