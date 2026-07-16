Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 27χρονος για την άγρια επίθεση σε βάρος της πρώην συντρόφου του

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, ο 27χρονος Γερμανολιβανέζος που κατηγορείται για την άγρια επίθεση εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του, η οποία σημειώθηκε σε ξενοδοχειακό συγκρότημα στην Αμμουδάρα Ηρακλείου.

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες περί ξυλοδαρμού και επιχείρησε να δώσει τη δική του εκδοχή για το πώς το ταξίδι-αστραπή από τη Γερμανία στην Κρήτη κατέληξε σε βίαιη συμπλοκή.

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Το χρονικό της σχέσης και η «αποκάλυψη» μέσω email

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του 27χρονου, διατηρούσε εξαετή δεσμό με την 25χρονη Τουρκογερμανίδα, Αϊλίν, με την οποία συνέχιζε να έχει καθημερινή, στενή επικοινωνία παρά τον πρόσφατο χωρισμό τους.

Όπως φέρεται να κατέθεσε, η κοπέλα τον είχε ενημερώσει πως βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές με τη γιαγιά της, ενώ του έστελνε μηνύματα με έντονο συναισθηματικό υπόβαθρο.

Πληροφορίες του Cretalive αναφέρουν ότι η υπεράσπιση προσκόμισε στις Αρχές αποσπάσματα συνομιλιών, ακόμη και από την ημέρα του συμβάντος, στα οποία η 25χρονη φέρεται να του έγραφε πως του είχε αφιερώσει τη ζωή της και ότι δεν είχε αγαπήσει άλλον άνθρωπο τόσο πολύ.

Τα μηνύματα αυτά, κατά τον κατηγορούμενο, τον έκαναν να πιστεύει στην προοπτική επανασύνδεσης.

Το σημείο-κλειδί για τον εντοπισμό της 25χρονης ήταν ένας κοινός λογαριασμός email που διατηρούσε το πρώην ζευγάρι.

Μέσω αυτού, ο 27χρονος έλαβε ειδοποίηση για ηλεκτρονική παραγγελία φαγητού που έκανε η κοπέλα, η οποία πρόδωσε τη διαμονή της στη σουίτα 604 του ξενοδοχείου στην Αμμουδάρα.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, αποφάσισε να ταξιδέψει άμεσα στην Κρήτη για να της κάνει έκπληξη, όμως φτάνοντας εκεί βρέθηκε αντιμέτωπος με μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα, καθώς η 25χρονη διέμενε στο δωμάτιο με τον 19χρονο νυν σύντροφό της.

«Γλίστρησε στο πεζούλι της πισίνας»

Αναφορικά με τα τραύματα της 25χρονης, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι άσκησε βία εναντίον της.

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Ισχυρίστηκε ότι η ξαφνική εμφάνισή του προκάλεσε ένταση, με αποτέλεσμα η κοπέλα να γλιστρήσει και να χτυπήσει σε πεζούλι της πισίνας, σημείο στο οποίο έπεσε στη συνέχεια και ο ίδιος.

Όσον αφορά τη συμπλοκή με τον 19χρονο, ο 27χρονος παραδέχθηκε ότι τον χτύπησε, ισχυριζόμενος ωστόσο ότι βρισκόταν σε κατάσταση άμυνας, καθώς ο νεαρός κινήθηκε πρώτος εναντίον του.

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Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν κρίθηκαν πειστικοί από τις δικαστικές αρχές, οι οποίες διέταξαν την προφυλάκισή του.

Η τοποθέτηση της υπεράσπισης

Σε δηλώσεις του, ο συνήγορος υπεράσπισης του 27χρονου, Γιώργος Μαρταβατζής, τόνισε πως ο εντολέας του ταξίδεψε στην Κρήτη με μοναδικό κίνητρο την επανασύνδεση.

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Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο 27χρονος «ήρθε να της κάνει έκπληξη και βρέθηκαν όλοι προ εκπλήξεως» λόγω της παρουσίας του νέου συντρόφου της.

Ο δικηγόρος εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι ένας νέος άνθρωπος οδηγείται στη φυλακή, καθώς οι εξηγήσεις που δόθηκαν δεν στάθηκαν ικανές να πείσουν τον ανακριτή και τον εισαγγελέα.