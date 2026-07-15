Φωτιά στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου – Ενεργοποιήθηκε το 112, επιχειρούν εναέρια μέσα, δραματική μάχη με τις φλόγες από τις συνεχείς αναζωπυρώσεις (βίντεο)

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης (15/7) για φωτιά που ξέσπασε στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου που προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

H κινητοποίηση είναι μεγάλη, ενώ συνδράμουν και εναέρια μέσα. Σύμφωνα με το neakriti.gr, oι πυροσβέστες επιχειρούν σε εξαιρετικά απαιτητικό πεδίο, καθώς γλώσσες φωτιάς εμφανίζονται αιφνιδιαστικά σε διαφορετικά σημεία. Σε αρκετές περιπτώσεις αναγκάζονται να πλησιάσουν σε μικρή απόσταση από τις φλόγες, προκειμένου να ανακόψουν την πορεία του μετώπου και να προστατεύσουν εγκαταστάσεις της περιοχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το 112 λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι της Τετάρτης, με τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου κινητοποιήθηκαν 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 14 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Μετά την ενίσχυση των δυνάμεων στην επιχείρηση συμμετέχουν 72 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 19 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 ελικόπτερα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Μελιδοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας #Ηρακλείου



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) July 15, 2026

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε ημέρα ιδιαίτερα αυξημένου κινδύνου, καθώς όλες οι Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4, η οποία αντιστοιχεί σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.