Φωτιά στις Βασιλειές Ηρακλείου – Επιχειρούν 20 πυροσβέστες
Εκδηλώθηκε σε όχημα εντός οικοπεδικού χώρου
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα, Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026, σε αγροτοδασική έκταση στις Βασιλείες Ηρακλείου Κρήτης.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 10:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες δυνάμεις.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε όχημα εντός οικοπεδικού χώρου.
Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 5 πυροσβεστικά οχήματα.
Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως έως και 5 bf.
Η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορίας 4).
Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις