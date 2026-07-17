Φωτιά στις Βασιλειές Ηρακλείου – Επιχειρούν 20 πυροσβέστες

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα, Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2026, σε αγροτοδασική έκταση στις Βασιλείες Ηρακλείου Κρήτης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 10:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες δυνάμεις.

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Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε όχημα εντός οικοπεδικού χώρου.

Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 5 πυροσβεστικά οχήματα.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως έως και 5 bf.

Η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορίας 4).

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.