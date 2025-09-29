Σοβαρό τροχαίο στα Χανιά – Δύο τραυματίες από σύγκρουση αυτοκινήτου και μηχανής (φωτογραφίες)

Τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη λεωφόρο Καζαντζάκη, στο Βαμβακόπουλο Χανίων όταν συγκρούστηκαν ένα αυτοκίνητο και ένα μηχανάκι, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων που επέβαιναν στη μοτοσικλέτα.

Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Χανίων με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ η τροχαία διερευνά τα αίτια του ατυχήματος.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν τραυματίστηκε.

