Η ΕΛΑΣ «αδειάζει» τον Μπισμπίκη: «Δεν υπήρχε κλήση στο 100 μετά το τροχαίο» (Βίντεο)

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με το τροχαίο που προκάλεσε τα ξημερώματα του Σαββάτου (27/09) ο Βασίλης Μπισμίκης στη Φιλοθέη.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην εκπομπή «Power Talk» του ΣΚΑΪ, αναφερόμενη στα λόγια του κ. Μπισμπίκη ότι κάλεσε το 100, είπε ότι «αναζητήσαμε αν υπήρχε κλήση στο 100 μετά το τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη, αλλά δεν υπήρχε».

Ωστόσο η κ. Δημογλίδου τόνισε ότι διερευνάται αν κάποια συνεργάτιδα του γνωστού ηθοποιού είχε επικοινωνήσει με τις αρχές, τι στοιχεία δόθηκαν και τι καταγραφή έγινε από τον αστυνομικό.

Μπισμπίκης: «Δεν εγκατέλειψα κανέναν, δεν κρύφτηκα»

Αναβολή για τις 8 Οκτωβρίου ζήτησε και έλαβε ο Βασίλης Μπισμπίκης μετά την ξέφρενη πορεία του οχήματος του που είχε ως αποτέλεσμα να προσκρούσει πάνω σε οχήματα και σε μία μάντρα στην περιοχή της Φιλοθέης.

Το δικαστήριο έδωσε αναβολή προκειμένου να μπορέσουν να προσέλθουν στο δικαστήριο οι μάρτυρες της υπόθεσης και στη συνέχεια ήρε την κράτηση του ηθοποιού που θα παραμείνει ελεύθερος μέχρι τη δίκη.

Παράλληλα, ο γνωστός ηθοποιός ζήτησε να καταθέσει στο δικαστήριο και η συνεργάτιδα του η οποία φέρεται πως ήταν εκείνη που ενημέρωσε την αστυνομία για τις ζημιές που προκάλεσε.

«Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα δεν άφησα κανέναν. Πήγα, πήρα τηλέφωνο την ασφαλιστική και ενημέρωσα και τις αρχές. Έχω ακούσει από εχθές, μόνο ακούω. Είναι η αλήθεια. Το μόνο που με νοιάζει ηθικά είναι να καταλάβετε ότι δεν εγκατέλειψα. Και στην αστυνομία πήρε τηλέφωνο και στις αρχές», ανέφερε ο ηθοποιός στις πρώτες του δηλώσεις στους δημοσιογράφους.

«Δεν απάντησε ο ηθοποιός όταν τον ρώτησαν οι Αρχές τι έγινε και έχασε τον έλεγχο»

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε το απόγευμα της Δευτέρας (29.09) στην εκπομπή «Live News» ο αστυνομικός αναλυτής, Σταύρος Μπαλάσκας, όταν οι αστυνομικοί ρώτησαν τον ηθοποιό Βασίλη Μπισμπίκη τι συνέβη κι έχασε τον έλεγχο του οχήματος, εκείνος δεν έδωσε κάποια απάντηση.

Με χειροπέδες στην Ευελπίδων μετά το τροχαίο στη Φιλοθέη

Λίγο μετά τις 11:30 το πρωί της Δευτέρας 29/9 ο ηθοποιός έφτασε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, φορώντας χειροπέδες και εναντίον του ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις άρθρου 47 ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων).

Το χρονικό της υπόθεσης

Υπενθυμίζεται ότι το θηριώδες Ford Raptor, που οδηγούσε ο Βασίλης Μπισμπίκης παρέσυρε στο πέρασμά του αρκετά σταθμευμένα οχήματα και χτύπησε σε μαντρότοιχο και σε γκαραζόπορτα, με αποτέλεσμα να προκαλέσει σοβαρές ζημιές. Στη συνέχεια, εγκατέλειψε το μεγάλο αγροτικό όχημα λίγα μέτρα μακριά από το σημείο, όπου προσέκρουσε, κι έφυγε απλο το σημείο.

Η Αστυνομία, ύστερα από καταγγελίες των κατοίκων της περιοχής, κινητοποιήθηκε άμεσα και εξετάζοντας βιντεοληπτικό υλικό εντόπισε πως οδηγός του οχήματος ήταν ο γνωστός ηθοποιός, τον οποίο και αναζήτησε.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν εντοπίστηκε στο σπίτι του, ούτε στο θέατρο, αλλά εμφανίστηκε αυτοβούλως αργότερα ο ίδιος στο Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, όπου και κρατήθηκε τη νύχτα της Κυριακής.