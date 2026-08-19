Γαύδος: Εντοπίστηκε λέμβος με 34 μετανάστες – Τους εντόπισε εναέριο μέσο της Frontex

Λέμβος με 34 αλλοδαπούς επιβαίνοντες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Γαύδου.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τη λέμβο εντόπισε εναέριο μέσο της δύναμης Frontex, ενώ βρισκόταν σε απόσταση 24 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά της Γαύδου.

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Στη λέμβο επέβαιναν συνολικά 34 άτομα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γνωστοποιηθεί περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση ή την προέλευση των επιβαινόντων.