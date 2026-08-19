Πειραιάς: Απαγορεύτηκε ο απόπλους του «ΑΘΗΝΑ» λόγω μηχανικής βλάβης – Τι έγινε με τους επιβάτες
Το υδροπτέρυγο επρόκειτο να αναχωρήσει για Αίγινα και Αγκίστρι με 14 επιβάτες – Θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέριμνα της εταιρείας
Απαγορεύτηκε ο απόπλους του επιβατηγού υδροπτέρυγου «ΑΘΗΝΑ» Ν.Π. 9824 από το λιμάνι του Πειραιά, μετά από μηχανική βλάβη που παρουσιάστηκε στο πλοίο.
Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, το «ΑΘΗΝΑ» επρόκειτο να πραγματοποιήσει προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς την Αίγινα και το Αγκίστρι.
Στο υδροπτέρυγο βρίσκονταν 14 επιβάτες.
Μετά τη διαπίστωση της μηχανικής βλάβης απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου.
Οι 14 επιβάτες πρόκειται να προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας.
πηγή στην Google
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