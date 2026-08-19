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Πειραιάς: Απαγορεύτηκε ο απόπλους του «ΑΘΗΝΑ» λόγω μηχανικής βλάβης – Τι έγινε με τους επιβάτες

Το υδροπτέρυγο επρόκειτο να αναχωρήσει για Αίγινα και Αγκίστρι με 14 επιβάτες – Θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέριμνα της εταιρείας

Πειραιάς: Απαγορεύτηκε ο απόπλους του «ΑΘΗΝΑ» λόγω μηχανικής βλάβης – Τι έγινε με τους επιβάτες
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Απαγορεύτηκε ο απόπλους του επιβατηγού υδροπτέρυγου «ΑΘΗΝΑ» Ν.Π. 9824 από το λιμάνι του Πειραιά, μετά από μηχανική βλάβη που παρουσιάστηκε στο πλοίο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, το «ΑΘΗΝΑ» επρόκειτο να πραγματοποιήσει προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς την Αίγινα και το Αγκίστρι.

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Στο υδροπτέρυγο βρίσκονταν 14 επιβάτες.

Μετά τη διαπίστωση της μηχανικής βλάβης απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου.

Οι 14 επιβάτες πρόκειται να προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας.

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