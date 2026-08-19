Πειραιάς: Απαγορεύτηκε ο απόπλους του «ΑΘΗΝΑ» λόγω μηχανικής βλάβης – Τι έγινε με τους επιβάτες

Απαγορεύτηκε ο απόπλους του επιβατηγού υδροπτέρυγου «ΑΘΗΝΑ» Ν.Π. 9824 από το λιμάνι του Πειραιά, μετά από μηχανική βλάβη που παρουσιάστηκε στο πλοίο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, το «ΑΘΗΝΑ» επρόκειτο να πραγματοποιήσει προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς την Αίγινα και το Αγκίστρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο υδροπτέρυγο βρίσκονταν 14 επιβάτες.

Μετά τη διαπίστωση της μηχανικής βλάβης απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου.

Οι 14 επιβάτες πρόκειται να προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας.