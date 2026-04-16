Μίνα Καραμήτρου σε Στέφανο Κασσελάκη: «Ως γυναίκα έχω μάθει να αντέχω 10 φορές παραπάνω»

Με αφορμή τη συμμετοχή του Στέφανου Κασσελάκη στην εκπομπή «10 Παντού» το πρωί της Πέμπτης (16.04), ο Νίκος Στραβελάκης και η Μίνα Καραμήτρου προχώρησαν σε τοποθέτηση μέσω της συχνότητας του OPEN.

Οι δύο δημοσιογράφοι επιχείρησαν να αποσαφηνίσουν τη θέση τους σχετικά με όσα αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπομπής, δίνοντας τις δικές τους διευκρινίσεις στον αέρα.

Αναλυτικά ο διάλογος:

Νίκος Στραβελάκης: «Πάντως ο κύριος Λαζαρίδης είπε συγγνώμη τώρα».

Στέφανος Κασσελάκης: «Αφού ήρθε εδώ πέρα και σας μεταχειρίστηκε χείριστα και τους δυο σας και τους πολίτες».

Νίκος Στραβελάκης: «Εγώ μια χαρά ένιωσα».

Στέφανος Κασσελάκης: «Αυτή η νοοτροπία της μαγκιάς και του νταή… το είδα και στον κ. Κυρανάκη στο break που στην Μίνα και να το πω και δημόσια… τι είπε; Είπε “άιντε” είπε στο break στη Μίνα. Αυτή είναι η αστική τους ευγένεια».

Νίκος Στραβελάκης: «Εγώ δεν έχω τίποτα με τον κ. Κυρανάκη και με κανέναν. Κι εσείς και όλοι είστε απέναντι μας. Είμαστε δημοσιογράφοι, εγώ είμαι της Αμερικανικής Σχολής, όπως και η Μίνα, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Όλοι οι πολιτικοί είναι απέναντί μας και υποβάλλουμε τα ερωτήματα σε όλους και σε όποιον αρέσει».

Μίνα Καραμήτρου: «Να σας πω κύριε Κασσελάκη, επειδή αναφερθήκατε σε μένα. Να σας πω και κάτι άλλο κ. Κασσελάκη. Εγώ ως γυναίκα θέλω να σας πω ότι έχω μάθει να αντέχω 10 φορές παραπάνω».

Δείτε το απόσπασμα από το 06.00 και μετά: