Μεσολόγγι: 16χρονοι επιτέθηκαν σε συνομήλικό τους – Τον πίεσαν να τους δώσει το τσαντάκι του

Στη σύλληψη δύο νεαρών, ηλικίας 18 και 16 ετών, προχώρησαν τα ξημερώματα της Τετάρτης οι αστυνομικοί στο Μεσολόγγι, μετά από επίθεση σε βάρος 16χρονου.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση και παράνομη βία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απαίτησε από τον 16χρονο να του παραδώσει το τσαντάκι του

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό ξεκίνησε το προηγούμενο βράδυ σε πλατεία του Μεσολογγίου.

Εκεί, ο 16χρονος κατηγορούμενος φέρεται, με την απειλή σωματικής βίας, να απαίτησε από συνομήλικό του να του παραδώσει το τσαντάκι του.

Στη συνέχεια, ο 16χρονος και ο 18χρονος μετέβησαν σε κατάστημα όπου βρισκόταν ο παθών.

Εκεί, σύμφωνα με την αστυνομική ενημέρωση, οι δύο συλληφθέντες, μαζί με ακόμη δύο συνεργούς τους, επιτέθηκαν στον 16χρονο και του προκάλεσαν σωματικές βλάβες.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου προχώρησαν στη σύλληψη των δύο νεαρών τα ξημερώματα.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας – Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου.